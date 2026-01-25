Besökscenterbiträden till Ulriksdals besökscenter och Kina slottskafé 2026
2026-01-25
Vid Avdelningen för publik verksamhet har varje medarbetare en viktig roll i att levandegöra det kungliga kulturarvet. Med service och säkerhet som grund skapar vi tillsammans förstklassiga upplevelser för våra besökare - oavsett om du expedierar eller serverar våra gäster i besökscentren eller svarar på frågor så bidrar du till tryggheten i våra miljöer och har besökaren i fokus.
Vi söker engagerad personal till Ulriksdals besökscenter och Kina slottskafé för sommaren 2026.
Som besökscenterbiträde arbetar du med normalt förekommande kafégöromål, försäljning av biljetter och slottsbodsvaror samt bistår med besöksmålsinformation. Med hög serviceanda serverar och vägleder du gäster. Som besökscenterbiträde arbetar du bland annat i kallskänken med den dagliga produktionen av vårt utbud.
Som besökscenterbiträde med särskilt ansvar har du samma grunduppdrag som besökscenterbiträdena, men du ansvarar också för den löpande personalplaneringen under dina arbetspass samt leder den dagliga verksamheten på plats i respektive besökscenter. Du arbetar nära vår administration och andra berörda avdelningar inom HovstaternaPubliceringsdatum2026-01-25Kvalifikationer
• Du har fyllt 18 år
• Hanterar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Tidigare kaféerfarenhet och kassavana är ett krav
• Tidigare kallskänkeerfarenhet är meriterande
• B-körkort är meriterande men ett krav för besökscenterbiträde med särskilt ansvar
• Utbildning i HACCP är meriterande
• Alkoholtillståndsutbildning är meriterande
• För att söka som besökscenterbiträde med särskilt ansvar krävs dokumenterad arbetsledarerfarenhet eller tidigare erfarenhet av arbete inom Hovstaternas publika verksamhet.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Viljan att ge bra service är naturlig för dig. Du har ett intresse av att ta kontakt och bemöta gäster och besökare. Du har stor ansvarskänsla, är lyhörd, flexibel, stresstålig och kan snabbt ställa om mellan de uppgifter som du tilldelas. Vidare är du en bra kollega, har ett högt säkerhetsfokus och är lösningsorienterad.
Övrigt om tjänsterna
• Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på deltid.
• Obligatorisk utbildning ingår innan säsongen startar.
• Arbetstiden är förlagd dagtid enligt rullande schema med tjänstgöring vardagar och helger, utifrån verksamhetens behov.
• Tjänstgöring kan komma att ske på ett eller flera av våra besöksmål.
• Du arbetar längre sammanhängande perioder, alternativt helger. Ledigheter kan inte beviljas under anställningsperioden.
• Lön enligt gällande avtal.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 22 februari 2026. Urval sker löpande och vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Innan beslut om anställning fattas genomförs säkerhetssamtal och referenstagning.
Mer information om tjänsten
För ytterligare information om rekryteringsprocessen eller tjänsterna är du välkommen att kontakta Gruppchef Catarina Ahlqvist Nilsson som nås via växelnumret: 08-402 60 00
Fackliga kontakter:
Katarina Burman (Seko) och Anita Söderlind (SACO) som nås via växelnumret: 08-402 60 00.
Kungl. Hovstaterna är den organisation som bistår Statschefen och den Kungliga familjen i deras officiella åtaganden samt i deras arbete i stiftelser med samhällsnyttig verksamhet. Hovstaterna har även till uppgift att visa, vårda och förvalta det kulturarv som är förbundet med monarkin. Kungl. Hovstaterna har ca 290 tillsvidareanställda och därutöver ett stort antal tillfälligt anställda för olika uppdrag och säsongsanställningar. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
