Beslutsfattare till Utlandsenhet 3 i Sundbyberg och/eller Norrköping
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Uppsala
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker beslutsfattare till Utlandsenhet 3 i Sundbyberg och/eller Norrköping.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Utlandsenhet 3 i Sundbyberg och Norrköping handlägger olika typer av kortare tillstånd så som viseringar och besökstillstånd.
Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.
Din huvudsakliga uppgift att pröva och fatta beslut i besöks- och viseringsärenden som inte handläggs på utlandsmyndighet. Du förutsätts kunna hantera såväl registrering som utredning, handläggning och beslut i ärendena. Du kommer också att utföra andra inom enheten förekommande arbetsuppgifter såsom bl.a. att ge stöd till personalen vid utlandsmyndigheterna i verksamhetsfrågor och att ge utbildning till utsänd personal vid utlandsmyndigheterna. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärende hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd. Vidare har du förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Påminner och följer upp. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandarder, samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar självständigt upp ditt arbete.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
- Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
- Aktuell erfarenhet av ärendehandläggning enligt utlänningslagen
- Aktuell erfarenhet av handläggning av viseringsärenden
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av handläggning av ärenden gällande uppehållstillstånd
- Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
- Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet (svensk ambassad eller konsulat)
- Erfarenhet av coachande förhållningssätt
- Erfarenhet av ärendehandläggningssytem Wilma och/eller W2.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare kan bli aktuellt med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 260303. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Helena Kullberg 010-4858256 Jobbnummer
9735243