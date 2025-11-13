Beslutsfattare till prövningsenheterna i Göteborg och Mölndal
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu beslutsfattare till prövningsverksamheterna i Göteborg och Mölndal.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.
Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärende hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.
Vem är du?
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar så du anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Samarbete är viktigt för dig och du relaterar dig till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men har inga problem med att förändra din inriktning när målen ändras. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
- Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
- Aktuell erfarenhet av ärendehantering enligt utlänningslagen och/eller medborgarskapslagen
- God kommunikativ förmåga och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
- Erfarenhet av coachande förhållningssätt
- God erfarenhet av prövningsärenden inom Migrationsverket
- Aktuell erfarenhet av arbete som beslutsfattare inom Migrationsverket
Upplysningar
Anställningsform: Rekryteringen avser tillsvidareanställningar med eventuell provanställning samt tidsbegränsade anställningar.
Arbetstider: Kontorstid
Placering: Göteborg eller Mölndal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Flera av tjänsterna är placerade i prövning av medborgarskapsärenden - där gäller följande:
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är ett krav för kandidater som är aktuella för tjänst inom medborgarskapsprövningen. Utifrån detta föreligger också krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter därför en godkänd säkerhetsprövning.
Ansökan
Vi kommer att intervjua löpande. Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 december 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
