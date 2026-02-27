Beslutsfattare till nationell prövningsenhet 1 & 2 i Sundbyberg
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Sigtuna
, Uppsala
, Flen
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu ett antal beslutsfattare till nationell prövningsenhet 1 & 2 i Sundbyberg.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Du erbjuds intressanta arbetsuppgifter i vårt uppdrag att bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism.
På nationell prövningsenhet 1 & 2 handläggs samtliga säkerhetsärenden på Migrationsverket, som asyl- och tillståndsärenden och medborgarskapsärenden. Säkerhetsärenden är ärenden där Säkerhetspolisen anfört att en person utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Det rör sig om ärenden som kan ha stor betydelse för Sveriges säkerhet. Ett säkerhetsärende kan vara juridiskt komplicerat och kräver särskilda åtgärder. Beslutsfattare på enheten fattar beslut i säkerhetsärenden. Det ingår även att utreda och handlägga egna ärenden. Vid handläggning av säkerhetsärenden hanteras frågor som är säkerhetskänsliga och som omfattas av sekretess. Att tjänstgöra på nationell prövningsenhet 1 & 2 innebär att man har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen och andra myndigheter samt kan innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie arbetstid.
Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare handlägger, utreder och beslutar du i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärende hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.
Som beslutsfattare ger du dessutom stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, stresstålig och kan prioritera bland dina egna arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att samverka och kommunicera med andra. Du är driven och intresserad av förändringsarbete. Du är självgående, gillar att lösa problem, har ett gott omdöme och är mogen i ditt förhållningssätt. Störst vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet som beslutsfattare i säkerhetsärenden.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 p med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet.
- Flerårig aktuell erfarenhet av handläggning och rättslig tillämpning i kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden.
- Erfarenhet av att hantera sekretess och känslig information.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
- Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av att handlägga säkerhetsärenden enligt utlänningslagen (2005:716) eller lag (2001:82) om svenskt medborgarskap.
- Erfarenhet av arbete som beslutsfattare.
- Erfarenhet av arbete med uteslutandeärenden och ärenden om återkallande av uppehållstillstånd.
- Erfarenhet av coachande förhållningssätt.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning samt vikariat längst till och med 31 mars 2027.
Arbetstider: Kontorsarbetstid.
Placering: Sundbyberg.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du
Varmt välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 20 mars 2026!
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-01112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Per Adolfsson 010-4857101 Jobbnummer
9768965