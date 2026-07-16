Beslutsfattare till förvarsenhet 7 i Arlandastad
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-07-16
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker beslutsfattare till Förvarsenhet 7, Arlandsstad.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.
Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.
Vem är du?
Har du förmågan att se helheten, trygg i att leda och drivkraften i att nå uppsatta mål? Till en nyckelroll söker vi nu en självgående beslutsfattare med erfarenhet av att samverka med olika myndigheter.
I den här rollen krävs det att du kan ha en helhetssyn och du är beslutsam. Vi söker dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du agerar med tydlighet och pedagogisk insikt i hur du ska förmedla information och kunskap till organisationen.
Du trivs i en roll där du får samarbeta gränsöverskridande.
Du fokuserar på rätt saker och ser till att uppsatta mål uppnås. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och analytisk.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
Aktuell erfarenhet av ärendehantering enligt tillämplig lagstiftning
God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Erfarenhet av att fatta beslut i utlänningsärenden
Erfarenhet av coachande förhållningssätt
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Arlandastad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 9/8-26 Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Jobbnummer
10003965