Beslutsfattare till Dublinenheten i Sundbyberg
2026-01-13
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker beslutsfattare till Dublinenheten i Sundbyberg.
Dublinenheten ansvarar för Migrationsverkets handläggning av ärenden enligt Dublinförordningen, dvs den EU-förordning som hanterar vilka kriterier och mekanismer som avgör en medlemsstats ansvar att pröva en inlämnad asylansökan från tredjelandsmedborgare. Enhetens arbete präglas av den internationella inriktningen, enheten har dagliga kontakter med länder inom Europa, bland annat genom de EU-gemensamma systemen DublinNet och Schengen Information System. Enheten ansvarar även för överprövning av beslut vid migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör en beslutsfattare?
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.
Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.
Vem är du?
Vi söker dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är tydlig och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalitet. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter och strukturerar självständigt upp ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, samt är noggrann och lägger stor vikt vid att leva upp till mål och kvalitetsstandarder.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
- Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
- Aktuell erfarenhet av ärendehantering enligt tillämplig lagstiftning
- God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen samt Dublinförordningen
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
- arbete i offentlig verksamhet
- handläggning av utlänningsärenden
- coachande förhållningssätt
- handläggning av ärenden enligt Dublinförordningen
Upplysningar
Anställningsform: Vikariat som längst t om 2026-12-31
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Sundbyberg
Tillträde: 20260406 eller enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 260203. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
