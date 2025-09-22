Beslutsfattare hos Gränspolisenheten, region Stockholm
Polismyndigheten - Norrmalm - Agnega / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Norrmalm - Agnega i Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu engagerade och drivna beslutsfattare till Gränspolisenheten.
Gränspolisenheten är en regional enhet vid region Stockholm som arbetar med gränskontroller, inre utlänningskontroller, verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning, spaning och utredning avseende människosmuggling, brott mot utlänningslagen samt gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet inom Stockholms län och Gotland. Gränspolisenheten har det regionala ansvaret för internationella kontakter vad gäller bland annat gränspolisfrågor, underrättelser och efterlysningar. Beslutsfattarna tillhör gränspolisenhetens utredningsektion och sitter idag i Kronoberg, men kommer på sikt att flytta till Gärdet. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som beslutsfattare för utlänningsärenden inom polisen kvalitetssäkrar du utlänningsverksamheten och fattar beslut i utlänningsärenden. Besluten rör i dagsläget inre och yttre gränskontroll, men kommer på sikt att inriktas mot kontroller och beslut rörande tvångsmedel inne i landet. Du skriver yttranden, håller i muntliga förvarsförhandlingar och företräder Polismyndigheten i Migrationsdomstolen.
I rollen fungerar du som juridisk expert och strateg på området och följer med i de förändringar som sker i lagstiftning och tolkningar. Vår förhoppning är att du har kunskap och intresse inom EU-lagstiftningen som rör den fria rörligheten och Schengensamarbetet och att du har god förståelse för de lagar som styr polisens verksamhet, exempelvis polislagen, brottsbalken och rättegångsbalken.
Beslutsfattare tjänstgör enligt schema som beredskapshavande beslutsfattare i utlänningsärenden, vilket i dagsläget innebär s.k. jourtjänstgöring ca ett tillfälle per vecka. På sikt kommer dock jourtjänstgöringen för beslutsfattare att tas bort.
Vi är en lärande organisation och i uppdraget kommer du få möjligheten att tillsammans med erfarna kollegor bidra med er kunskap i olika utbildningar. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Juridisk examen, polisexamen eller arbetserfarenhet inom det juridiska område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter där du behövt tolka lagstiftning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av beslutsskrivande och förhandlingsvana som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av notarietjänstgöring på allmän domstol eller förvaltningsrätt.
• Erfarenhet av juridiskt arbete inom EU-lagstiftningen som rör den fria rörligheten och Schengensamarbetet. Kanske har du arbetat med detta på EU-domstolen, svenska domstolen eller på något av departementen.
• Förståelse för de lagar som styr polisens verksamhet exempelvis polislagen, brottsbalken och rättegångsbalkenDina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår organisations framgång och vi söker därför dig som har ett intresse av att utveckla och förbättra vår verksamhet och operativa förmåga.
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, noggrann och har en god organisatorisk förmåga. Du har lätt för att bilda dig en helhetssyn och trivs med ett arbete där du i perioder får växla upp i arbetstempo men bibehåller saklighet och opartiskhet. Du har också etiskt förhållningssätt som bygger på humanitära värderingar med respekt för den enskilde. En annan framgångsfaktor är din förmåga att skapa goda relationer och bidra till gott samarbete.
Arbetet fordrar att du tar ett stort individuellt ansvar, där du kan göra egna tolkningar och bedömningar i ärenden. Gränspolisen är i många fall den sista garanten för att den svenska staten följer människorättsåtaganden enligt internationella fördrag. Det är därför viktigt att du har kunskap om mänskliga rättigheter. I rollen kommer du att fatta svåra beslut som berör enskilda individer samt representera gränspolisenheten i olika forum där det är viktigt att du känner dig trygg i den rollen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisassistent
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Beslutsfattare
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: jobb.stockholm@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Norra Agnegatan 33-37 (visa karta
)
112 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Polismyndigheten - Norrmalm - Agnega Kontakt
HR-konsult
Matilda Ahnfeldt matilda.ahnfeldt@polisen.se Jobbnummer
9519015