Besiktningstekniker till våran kund i Heby
2026-01-28
Har du ett brinnande intresse för fordon och vill ha ett jobb där din passion verkligen kommer till nytta? Kanske funderar du på att byta bransch och äntligen arbeta med det du verkligen tycker om? Då kan detta vara en möjlighet för just dig!
Som besiktningstekniker hos vår kund får du kombinera teknik och kundkontakt för att se till att bilar, lastbilar, bussar och andra tunga fordon rullar säkert vidare på vägarna. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av besiktning utan får här möjligheten till en komplett grundutbildning som leder till certifiering.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som besiktningstekniker kommer du utföra noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar, samtidigt som du skapar en positiv upplevelse för våra kunder genom tydlig och trevlig kommunikation. Du bidrar till en trygg arbetsmiljö genom samarbete och ansvarstagande och möter en varierande arbetsdag fylld med tekniska utmaningar och kundkontakt.
Från fordonsintresse till certifierad tekniker
För att lyckas med din nya tjänst får du en omfattande grundutbildning som gör att du blir certifierad besiktningstekniker. Under och efter utbildningen har du alltid stöd av utbildare, handledare och chef innan du blir redo att arbeta självständigt.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för fordon och teknik
• Har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att arbeta efter fastställda säkerhetskrav
• Är engagerad i att kontinuerligt utbilda dig och utveckla din kunskap
• Är duktig på att bygga och underhålla goda kundrelationer
• Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan snabbt anpassa dig till förändringar
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har god fordonskunskap och teknisk kompetens
• Har B-körkort (manuell) & C-körkort
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom fordonsteknik, sälj eller service.
• Körkort för fler fordonstyper, exempel buss.Övrig information
Omfattning: Heltid, tillsvidare som inleds med en provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00, med viss helgtjänstgöring samt kvällsarbete vid behov.
Plats: Heby. Viss tjänstgöring på andra stationer i närområdet kan förekomma vid behov.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att vara tillsatt före sista ansökningsdag. Så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se Jobbnummer
9710481