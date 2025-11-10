Besiktningstekniker till vår station i Södertälje
Är du fordonsintresserad och söker ett socialt arbete med mycket kundkontakt?Vill du ha ett socialt arbete där du får använda ditt tekniska kunnande och samtidigt ha mycket kundkontakt? Då är detta jobbet för dig! Som besiktningstekniker får du använda ditt tekniska intresse varje dag, samtidigt som du skapar långsiktiga kundrelationer. Känn stolthet i att bidra till ökad trafiksäkerhet i Sverige. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att besikta fordon. Vi tillhandahåller en omfattande grundutbildning som gör att du kan certifieras och lyckas i din nya roll.Dina arbetsuppgifterSom besiktningstekniker kommer du att utföra noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar, samtidigt som du skapar en positiv upplevelse för våra kunder genom tydlig och trevlig kommunikation. Du bidrar till en trygg arbetsmiljö genom samarbete och ansvarstagande, och möter en varierande arbetsdag fylld med tekniska utmaningar och kundkontakt.
Vi söker dig som:- Har ett genuint intresse för fordon och teknik- Har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att arbeta efter fastställda säkerhetskrav- Är engagerad i att kontinuerligt utbilda dig och utveckla din kunskap- Är duktig på att bygga och underhålla goda kundrelationer- Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan snabbt anpassa dig till förändringar
- Talar och skriver svenska obehindrat
- God fordonskunskap och teknisk kompetens
- B körkort (manuell)
Meriterande: Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom fordonsteknik, sälj samt service. Körkort för fler fordonstyper som är relevant för stationen är meriterande.
Om tjänstenVi erbjuder en heltidstjänst där anställningen inleds med en provanställning på sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är varierade och förlagda över veckans alla dagar, inklusive kvällar och helger. Viss tjänstgöring på andra stationer i närområdet kommer att förekomma, främst på orterna Vagnhärad, Nykvarn, Tumba och Gnesta.
Tillträde och rekryteringsprocessTillträde sker enligt överenskommelse. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi en säkerhetsbedömning som inkluderar belastningsregister och kreditupplysning, alltid med ditt samtycke. Vi kommer att göra urval löpande.
Dela våra värderingar och ansök nu!Vi välkomnar sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder, och det avgörande för oss är att du delar våra grundläggande värderingar GAS - Glädje, Ansvar och Stolthet i arbetet med kollegor och i mötet med våra kunder.
I över 50 år hade den statligt ägda Bilprovningen monopol på den svenska marknaden för bilbesiktning. När marknaden avreglerades 2010 steg Besikta Bilprovning in som en ny aktör inom bilprovningen.
Besikta Bilprovning Sverige har ett stort stationsnät med 200 stationer på 164 orter runt om i landet. Ambitionen är att bli "din lokala bilprovning" och därför fortsätter vi att utöka till nya områden.
Vi erbjuder besiktning av de flesta typer av fordon, från bil och MC, till tunga fordon som lastbil, buss och släp. Utöver kontrollbesiktningen erbjuder vi också våra kunder extra trygghetskontroller genom våra tilläggspaket, där vi ger din bil en genomgång utöver det vanliga. Ersättning
