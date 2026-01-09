Besiktningstekniker till vår station i Ronneby
Besikta Bilprovning i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Ronneby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ronneby
2026-01-09
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Besikta Bilprovning i Sverige AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Olofström
, Sölvesborg
eller i hela Sverige
På våra station i Ronneby delar vi en gemensam passion för allt som rullar! Här får du en varierad och social arbetsdag där du möter kunder och kombinerar ditt tekniska intresse med servicekänsla. Som besiktningstekniker bidrar du till ökad trafiksäkerhet i Sverige genom noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar och en positiv kundupplevelse.
Stationen i RonnebyRonneby är en tungstation där vi tar emot alla typer av fordon, från motorcyklar och personbilar till tunga lastbilar och bussar. Här får du en bred kompetensutveckling och möjlighet att certifiera dig för både lätta och tunga fordon. Du får en spännande arbetsvardag där tekniska utmaningar möter kundkontakt, och du blir en viktig del i arbetet med att skapa trygg och säker trafikmiljö.Från fordonsintresse till certifierad tekniker För att lyckas med din nya roll får du en omfattande utbildning som gör att du blir certifierad besiktningstekniker för de fordon du kommer att besikta. Under och efter utbildningen har du alltid stöd av en lokal mentor och tekniker innan du blir redo att arbeta självständigt.
För hos oss får du mer än bara ett jobb:
- Utbildning och certifiering till besiktningstekniker - vi satsar på dig och din kompetens.
- En tjänst med ansvar och frihet - där du får driva och utveckla stationen.
- Trygghet och stabilitet - vi är en arbetsgivare med kollektivavtal och schyssta villkor.
- Variation i vardagen med både teknik, kundkontakt och självständigt ansvar.Vi söker dig som:
- Har ett genuint intresse för fordon och teknik
- Har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att arbeta efter fastställda säkerhetskrav
- Är engagerad i att kontinuerligt utbilda dig och utveckla din kunskap
- Är duktig på att bygga och underhålla goda kundrelationer
- Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan snabbt anpassa dig till förändringar
- Talar och skriver svenska obehindrat
- God fordonskunskap och teknisk kompetens
- B körkort (manuell)
- C körkort
Meriterande: Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom fordonsteknik, sälj samt service. Körkort för fler fordonstyper som är relevant för stationen är meriterande.Om tjänstenVi erbjuder en heltidstjänst där anställningen inleds med en provanställning på sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är varierade och förlagda över veckans alla dagar, inklusive kvällar och helger. Viss tjänstgöring på andra stationer i närområdet kan förekomma
Tillträde och rekryteringsprocessTillträde sker enligt överenskommelse. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi en säkerhetsbedömning som inkluderar belastningsregister och kreditupplysning, alltid med ditt samtycke. Vi kommer att göra urval efter sista ansökningsdatum.
Dela våra värderingar och ansök nu!Vi välkomnar sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder, och det avgörande för oss är att du delar våra grundläggande värderingar GAS - Glädje, Ansvar och Stolthet i arbetet med kollegor och i mötet med våra kunder.
I över 50 år hade den statligt ägda Bilprovningen monopol på den svenska marknaden för bilbesiktning. När marknaden avreglerades 2010 steg Besikta Bilprovning in som en ny aktör inom bilprovningen.
Besikta Bilprovning Sverige har ett stort stationsnät med 200 stationer på 164 orter runt om i landet. Ambitionen är att bli "din lokala bilprovning" och därför fortsätter vi att utöka till nya områden.
Vi erbjuder besiktning av de flesta typer av fordon, från bil och MC, till tunga fordon som lastbil, buss och släp. Utöver kontrollbesiktningen erbjuder vi också våra kunder extra trygghetskontroller genom våra tilläggspaket, där vi ger din bil en genomgång utöver det vanliga. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Besikta Bilprovning i Sverige AB
(org.nr 556865-1359), https://besikta.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Besikta Bilprovning Jobbnummer
9676795