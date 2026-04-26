Besiktningstekniker till vår station i Kumla
2026-04-26
Är du fordonsintresserad och söker ett socialt arbete med mycket kundkontakt?Vill du ha ett socialt arbete där du får använda ditt tekniska kunnande och samtidigt ha mycket kundkontakt? Då är detta jobbet för dig! Som besiktningstekniker får du använda ditt tekniska intresse varje dag, samtidigt som du skapar långsiktiga kundrelationer. Tidigare erfarenhet av att besikta fordon är inte ett krav. Däremot ser vi gärna att du har ett intresse för fordon och grundläggande fordonsteknisk kunskap att bygga vidare på.
Dina arbetsuppgifterSom besiktningstekniker kommer du att utföra noggranna och säkerhetsfokuserade fordonsbesiktningar, samtidigt som du skapar en positiv helhetsupplevelse för våra kunder genom tydlig, trevlig och förtroendeskapande kommunikation. I tjänsten ingår det även försäljning av våra tilläggstjänster och trygghetspaket, där du guidar kunden utifrån deras behov och intressen. Du bidrar till en trygg arbetsmiljö genom samarbete och ansvarstagande, och möter en varierande arbetsdag fylld med tekniska utmaningar och kundkontakt.
Från fordonsintresse till certifierad teknikerFör att lyckas i tjänsten erbjuder vi en omfattande utbildning som leder till att du blir certifierad besiktningstekniker för de fordon du kommer att arbeta med. Utbildningen bygger vidare på ett befintligt fordonsintresse och en grundläggande fordonteknisk förståelse, något som gör det lättare att ta till sig innehållet och få ut det mesta möjliga av utbildningen. Under utbildningen får du stöd av vår utbildningsorganisation och erfarna handledare, så att du steg för steg känner dig trygg i tjänsten innan du arbetar självständigt.
För hos oss får du mer än bara ett jobb:Utbildning och certifiering till besiktningstekniker - vi satsar på dig och din kompetensEn tjänst med ansvar och frihet - där du får driva och utveckla stationenTrygghet och stabilitet - vi är en arbetsgivare med kollektivavtal och schyssta villkorVariation i vardagen - med både teknik, kundkontakt och självständigt ansvar.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för fordon och teknik
Har ett skarpt öga för detaljer och trivs med att arbeta efter fastställda säkerhetskrav
Är engagerad i att kontinuerligt utbilda dig och utveckla din kunskap
Är duktig på att bygga och underhålla goda kundrelationer
Är bekväm med försäljning och ser det som en naturlig del av kundmötet
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och kan snabbt anpassa dig till förändringar
Talar och skriver svenska obehindrat
God fordonskunskap och teknisk kompetens
B körkort (manuell)
Meriterande: Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom fordonsteknik, sälj samt service. Körkort för fler fordonstyper som är relevant för stationen är meriterande.
Om tjänstenVi erbjuder en heltidstjänst där anställningen inleds med en provanställning på sex månader, därefter övergår den till en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är varierade och förlagda över veckans alla dagar, inklusive kvällar och helger. Tjänstgöring på andra stationer i närområdet kommer att förekomma.
Tillträde och rekryteringsprocessVi kommer att göra urval löpande. Tillträde sker i slutet av augusti 2026. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi en säkerhetsbedömning som inkluderar belastningsregister, kreditupplysning, företagsverksamhet och körkortsinnehav - alltid med ditt samtycke.
Dela våra värderingar och ansök nu!Vi välkomnar sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder, och det avgörande för oss är att du delar våra grundläggande värderingar GAS - Glädje, Ansvar och Stolthet i arbetet med kollegor och i mötet med våra kunder.
I över 50 år hade den statligt ägda Bilprovningen monopol på den svenska marknaden för bilbesiktning. När marknaden avreglerades 2010 steg Besikta Bilprovning in som en ny aktör inom bilprovningen.
Besikta Bilprovning Sverige har ett stort stationsnät med 200 stationer på 164 orter runt om i landet. Ambitionen är att bli "din lokala bilprovning" och därför fortsätter vi att utöka till nya områden.
Vi erbjuder besiktning av de flesta typer av fordon, från bil och MC, till tunga fordon som lastbil, buss och släp. Utöver kontrollbesiktningen erbjuder vi också våra kunder extra trygghetskontroller genom våra tilläggspaket, där vi ger din bil en genomgång utöver det vanliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Besikta Bilprovning i Sverige AB
692 71 KUMLA
För detta jobb krävs körkort.
