Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Haninge-Jordbro
Säkerhetsjobb
2025-12-18
Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Haninge
Dina arbetsuppgifter
Besiktningstekniker - Trygghet, gemenskap och en meningsfull roll i trafiksäkerhetens tjänst
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? På Opus Bilprovning blir du en del av ett team där vi arbetar tillsammans för att skapa tryggare vägar, minska miljöpåverkan och skydda konsumenterna. Genom vårt arbete bidrar vi aktivt till Nollvisionen och en säkrare trafikmiljö.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team - och vi ger dig den utbildning du behöver för att bli certifierad besiktningstekniker!
Vad vi erbjuder:
• Utbildning och certifiering - Du får en betald utbildning för att bli besiktningstekniker.
• En trygg arbetsgivare - Vi är en stabil och etablerad arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en långsiktig karriär.
• Ett starkt team - Du blir snabbt en i gänget och får stöd av både kollegor och stationschef.
• Möjlighet att göra skillnad - Genom ditt arbete bidrar du till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.
• Trygga arbetsvillkor och schema - Du arbetar efter ett strukturerat schema med en bra balans mellan jobb och fritid.
• Fokus på kundbemötande och service - Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och strävar efter att ge den bästa upplevelsen vid varje besök.Dina arbetsuppgifter
Som besiktningstekniker är din huvudsakliga uppgift att kontrollera fordon och säkerställa att de uppfyller högt ställda säkerhets- och miljökrav. Varje dag möter du kunder och ger dem en trygg och professionell upplevelse genom engagerad service och tydlig kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid kundrelationer och strävar efter att skapa en personlig och förtroendeingivande upplevelse för varje kund. Oavsett om det är första gången någon besiktar sin bil eller en återkommande företagskund, är din service avgörande för att bygga långsiktigt förtroende.
Arbetet är omväxlande, ibland i högt tempo, och du jobbar både självständigt och i team. Våra stationer har generösa öppettider, vilket innebär att du kommer att arbeta varierande arbetstider enligt schema.
Placeringsort: Haninge-Jordbro
Din Profil
Vi söker dig som har ett intresse för fordon och teknik. Du behöver inte ha en fordonsteknisk utbildning men relevant fordonskunskap krävs. Du kan till exempel ha arbetat med service, reparationer eller inspektion av fordon i någon form.
Du trivs i en serviceroll där du dagligen möter kunder, ger råd och förklarar besiktningsresultat på ett tydligt och trevligt sätt. För oss är det viktigt att du är noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning.Kvalifikationer
• Erfarenhet eller kunskap om fordon, men ingen fordonsteknisk utbildning krävs
• B-körkort (ej begränsat till automat)
• Grundläggande datakunskaper
Meriterande:
• Certifikat för fordonsbesiktningar (K1)
• A, C, CE och D-körkort
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Observera att vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen.Om företaget
Opus Bilprovning är en av Sveriges största aktörer inom fordonsbesiktning, med nära 100 stationer över hela landet och två miljoner besiktningar om året. Vi är branschledande inom kundservice, säkerhet och hållbarhet - och vi klimatkompenserar hela vår verksamhet till 100%.
Hos oss blir du en del av en inkluderande och välkomnande arbetsplats där vi värdesätter mångfald, jämställdhet och gemenskap. Här stöttar vi varandra och skapar en arbetsmiljö där du både kan utvecklas och känna dig trygg.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök redan idag och bli en del av Opus-familjen!
