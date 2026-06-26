Besiktningstekniker till kund i Göteborg för tunga Fordon!
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2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som besiktningstekniker för tunga fordon hos vår kund i Göteborg ansvarar du för att genomföra fordonstekniska kontrollbesiktningar enligt gällande regelverk. Du utför både periodiska besiktningar och ombesiktningar, dokumenterar avvikelser och kommunicerar resultatet tydligt till fordonsägarna. Arbetet innefattar även funktionsprov, bedömning av säkerhetskritiska komponenter samt provkörning vid behov.
Du samarbetar dagligen med kollegor på besiktningsstationen, verkstadspersonal och administrativ personal för att säkerställa effektiva flöden och hög kvalitet i besiktningsprocessen. I rollen ingår att rapportera fynd i system, hantera kundkontakter på ett professionellt sätt samt bidra till förbättringsarbete och säkerhetsrutiner.
Arbetsuppgifter i korthet:
Genomföra kontrollbesiktningar, ombesiktningar och funktionsprov av tunga fordon
Dokumentera och motivera avvikelser enligt regelverk
Utföra provkörning och tekniska bedömningar
Kommunicera besiktningsresultat och ge rekommendationer till kunder
Samarbeta med verkstad för åtgärder och uppföljning
Upprätthålla ordning och säkerhet på besiktningsplatsen samt följa interna rutiner Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har ett starkt fokus på trafiksäkerhet. Du trivs med kundkontakt och arbetar strukturerat i ett tempo där kvalitet och regelverk är styrande. Du har god problemlösningsförmåga och kan fatta tekniskt välgrundade beslut under eget ansvar.
Erfarenhet av tunga fordon och tidigare arbete inom besiktning eller verkstad är meriterande. Du är bekväm med att arbeta i digitala system för dokumentation och har god kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
K1-certifikat (krav)
Yrkesutbildning inom fordons- eller transportteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av tunga fordon och deras system är meriterande
B-körkort krävs; C-körkort är meriterande
God svenska i tal och skrift; engelska meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Om anställningen
Tjänsten är placerad hos kund i Göteborg. Omfattning enligt överenskommelse, heltid företrädesvis. Tillträde enligt överenskommelse. Du blir anställd som konsult via Fordonsakademin.
Vi erbjuder
Som besiktningstekniker får du arbeta i en professionell miljö med engagerade kollegor och tydliga rutiner. Vi erbjuder trygghet genom kollektivavtal, möjligheter till kompetensutveckling och stöd i din yrkesmässiga utveckling. Du kommer att arbeta med moderna fordon och verktyg samt ha möjlighet att påverka och bidra till förbättrade arbetsprocesser.
Vem är du?
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med praktiskt och tekniskt arbete. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö, är flexibel vid varierande arbetsuppgifter och har hög känsla för säkerhet och kvalitet. Vi välkomnar sökande oavsett bakgrund och kön.
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, skicka din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare via mail: karwan@fordonsakademin.se
. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892592-2073636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981504