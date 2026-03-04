Besiktningstekniker till Carspect Varberg Lassebacka
2026-03-04
Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Varberg Lassebacka.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de säkerhetskrav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina kollegor ser du till att besiktningsprocessen fungerar smidigt. Du träffar hela tiden nya kunder och arbetstempot är tidvis högt.
Arbete kommer även att ske på andra stationer i närområdet.
Vem är du
Vi söker främst dig som redan är certifierad besiktningstekniker eller har haft certifikat tidigare.
Om du inte redan är certifierad besiktningstekniker kan vi erbjuda dig utbildning. För att bli certifierad besiktningstekniker krävs:
- Dokumenterad erfarenhet eller lämplig utbildning inom området
- B-körkort utan begränsning
- Teknisk fordonskunskap
- Grundläggande datakunskaper
Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt. Du är van att ibland arbeta i en hektisk miljö. Du har mycket goda kunskaper i svenska.
Vi erbjuder
- En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
- Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
- Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.
Förutom marknadsmässig lön har du möjlighet till bonus. Vi har kollektivavtal som bland annat inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.
Välkommen med din ansökan!
Carspect öppnade sin första besiktningsstation 1 juli 2010, samma datum som den svenska besiktningsmarknaden öppnade för konkurrens.
Vi utför omkring en miljon besiktningar per år på våra drygt 130 besiktningsstationer runt om i landet. Utöver kontroll -och registreringsbesiktningar av lätta fordon erbjuder vi frivilliga tester.
Vi mäter kontinuerligt kundnöjdhet och våra kunder är mycket nöjda med oss.
Carspect har omkring 360 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann. Vi främjar en jämn könsfördelning. Våra anställda får kontinuerlig fortutbildning, exempelvis utbildning i nya föreskrifter som påverkar företaget och teknisk fortbildning.
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carspect AB
