Besiktningstekniker till Carspect Malmö Eriksfält

Carspect AB / Säkerhetsjobb / Malmö
2026-04-08


Visa alla säkerhetsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carspect AB i Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv, Hörby eller i hela Sverige

Vi söker en besiktningstekniker till Carspect Malmö Eriksfält.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Som besiktningstekniker hos oss är du en viktig person för företagets fortsatta utveckling och varumärke. Du genomför grundliga kontroller av fordon för att se om de uppfyller de säkerhetskrav som är uppställda av våra myndigheter. Tillsammans med dina kollegor ser du till att besiktningsprocessen fungerar smidigt. Du träffar hela tiden nya kunder och arbetstempot är tidvis högt.

Arbete kommer även att ske på andra stationer i närområdet.

Vem är du

Vi söker främst dig som redan är certifierad besiktningstekniker eller har haft certifikat tidigare.

Om du inte redan är certifierad besiktningstekniker kan vi erbjuda dig utbildning. För att bli certifierad besiktningstekniker krävs:

Dokumenterad erfarenhet eller lämplig utbildning inom området
B-körkort utan begränsning
Teknisk fordonskunskap
Grundläggande datakunskaper

Med din professionalism, yrkesstolthet och vilja att sätta kunden i centrum kommer du att påverka kundernas val av station idag och i framtiden. Du är ansvarsfull, noggrann och kan förmedla information på ett trevligt och tydligt sätt. Du är van att ibland arbeta i en hektisk miljö. Du har mycket goda kunskaper i svenska.

Vi erbjuder

En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.

Förutom marknadsmässig lön har du möjlighet till bonus. Vi har kollektivavtal som bland annat inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.

Välkommen med din ansökan!

Carspect öppnade sin första besiktningsstation 1 juli 2010, samma datum som den svenska besiktningsmarknaden öppnade för konkurrens.

Vi utför omkring en miljon besiktningar per år på våra drygt 130 besiktningsstationer runt om i landet. Utöver kontroll -och registreringsbesiktningar av lätta fordon erbjuder vi frivilliga tester.

Vi mäter kontinuerligt kundnöjdhet och våra kunder är mycket nöjda med oss.

Carspect har omkring 360 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann. Vi främjar en jämn könsfördelning. Våra anställda får kontinuerlig fortutbildning, exempelvis utbildning i nya föreskrifter som påverkar företaget och teknisk fortbildning.

Välkommen att växa med Carspect!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carspect AB (org.nr 556774-1110)
214 31  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Carspect

Jobbnummer
9842891

Prenumerera på jobb från Carspect AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carspect AB: