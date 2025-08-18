Besiktningstekniker till Bilprovningen Landvetter/Borås
Svensk Autorekrytering AB / Säkerhetsjobb / Borås Visa alla säkerhetsjobb i Borås
2025-08-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en positiv inverkan på både trafiksäkerhet och miljö, samtidigt som du levererar förstklassig service till våra kunder?
Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad besiktningstekniker till Landvetter/Borås och söker dig som är flexibel och trivs med variation i vardagen.
Du behöver inte vara expert på fordon från början utan vi vet att rätt inställning, nyfikenhet och viljan att utvecklas är minst lika viktigt. Hos oss får du chansen att växa in i rollen med stöd från erfarna kollegor och löpande utbildning där du blir certifierad besiktningstekniker.
Som besiktningstekniker är dina huvudsakliga uppgifter att:
• Kontrollera fordon och se till att fordonen är trafiksäkra och lever upp till de lagrum som gäller
• Kundservice och rådgivning
• Kvalitetssäkring och administration
Din Profil
Vi tror att du har ett intresse för fordon och teknik men det är minst lika viktigt att du trivs med att arbeta nära kunder. Har du tidigare erfarenhet från fordonsbranschen, försäljning eller kundtjänst ser vi det som ett plus då vi värdesätter din förmåga att leverera en positiv kundupplevelse.
För att lyckas i rollen behöver du:
• B-körkort och har du dessutom A-körkort är det meriterande
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har du dessutom certifikat för fordonsbesiktningar, K1 är det starkt meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, lyhörd och anpassningsbar. Du visar ett starkt engagemang i ditt arbete, ställer upp när det behövs och bidrar till både arbetsglädje och en god laganda.Om företaget
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs sedan december 2024 av den internationella koncernen TÜV Rheinland. Med närmare 110 stationer från Skurup i söder till Pajala i norr är Bilprovningen en av Sveriges ledande aktörer för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kajsa Fyhr kajsa.fyhr@autorekrytering.se Jobbnummer
9463584