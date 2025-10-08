Besiktningstekniker sökes till Markverkstad Ronneby
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetsjobb i Ronneby
2025-10-08
Har du några års erfarenhet som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker? Har du ett genuint teknikintresse och dokumenterad fordonskunskap? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Trafikvärdighet
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Trafikvärdighet är en avdelning inom FMTS Markverkstad med cirka 110 medarbetare, som bedriver verksamhet i hela landet. Vi utför utför trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning på Försvarsmaktens markgående fordon, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att utföra trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning (Grundtillsyn) på Försvarsmaktens fordon och fordonssystem, för att därmed bidra till att säkerställa tillgänglighet med hög kvalitet, funktionalitet och en god arbetsmiljö. Inriktningen är mot tyngre fordonssystem.
Arbetet sker på våra fasta kontrollstationer men även på andra orter och platser såväl nationellt som internationellt där Försvarsmakten bedriver sin verksamhet. Resor är frekvent förekommande.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst fullföljd Två- eller treårig fordonsteknisk utbildning med inriktning fordonsmekaniker. Annan teknisk utbildning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet företrädesvis som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker, företrädesvis mot tyngre fordon
• Kunskaper i MS-Officepaketet företrädesvis Excel och Word
• Lägst körkortsbehörighet C
• Uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skriftPubliceringsdatum2025-10-08Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som driven, noggrann, strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du har ett högt engagemang och kan jobba självständigt likaväl som i en grupp. Du är nyfiken och flexibel till ditt sätt och klarar av att jobba i en föränderlig miljö.
Då arbetsflödet varierar så är det viktigt att du kan hantera flera olika projekt samtidigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Genomgått grundutbildning för Besiktningstekniker med lägst tilläggsutbildning tunga fordon (K2).
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning
• Högre körkortsbehörighet än C
• Kunskap och erfarenhet av arbete med statusbedömning på fordon
• Kunskap och erfarenhet av arbete i stödsystem som t.ex. SAP
• Genomförd värnpliktsutbildningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid. Varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Ronneby
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor kring tjänsten ber vi dig kontakta Sektionschef Håkan Elmström, mobil 0701457380
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Svante Henningsson
OFR-O: Anders Norén
Samtliga nås via telefonnr: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
