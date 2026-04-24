Besiktningstekniker sökes till Göteborgs Spårvägar
2026-04-24
Vill du arbeta med besiktning på en spåranläggning som är cirka 17 mil lång och alltid utgå från som samma arbetsplats, där du fyller en viktig roll för Göteborgs Stads underhållsplanering?
Spårvägsnätet i Göteborg och Mölndal växer. Därför behöver vår avdelning ytterligare en besiktningstekniker.
I rollen som besiktningstekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utföra säkerhets- och underhållsbesiktningar samt tillsyn på hela Stadsmiljöförvaltningens spårvägsanläggning och Västfastigheters spåranläggning i depåer/vagnhallar. Det du kontrollerar är till exempel spår, växlar, spårkorsningar, asfaltsskador, staket och hållplatsytor.
Jobbet är fritt på så sätt att du med kollegor planerar besiktningarna efter Stadsmiljöförvaltningens godkända besiktningsplan vilket kräver att du har god organisationsförmåga.
All besiktning registreras digitalt. Du arbetar i huvudsak i ett besiktnings- och anmärkningssystem samt ärendehanteringssystem. Microsoft 365 är Göteborgs Spårvägars bassystem. Det digitala arbetet sker både på kontoret och i fält.
Rapporteringar till spåranläggningarnas ägare sker löpande, därför är god kunskap i svenska i både tal och skrift viktig.
Avdelningen du tillhör heter Infrastruktur och driftsäkring som, på uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen, bedriver underhåll av spårvägsanläggningen inom Göteborgs och Mölndals stad med den absoluta målsättningen att leverera en driftsäker och optimerad spårvägsanläggning. Din arbetsplats är spåranläggningarna i Göteborg och Mölndal, men ditt kontor, där du startar och slutar din arbetsdag, är belägen på Gullbergsvass i Göteborg.
På Göteborgs Spårvägar har vi en gedigen kunskap om hur man bygger och underhåller spårväg. Beroende på vilken spårteknisk bakgrund du har, kommer du eventuellt i din introduktion/upplärning delvis att vara med i spårproduktion. Det innebär att du vissa dagar i veckan kan få utföra anläggnings- och markarbeten inom spårteknik i Göteborg och Mölndal. Det vill säga att du arbetar i ett spår- och/eller svetslag under en period för att öka din spårtekniska kompetens. Detta gör att du förstår hur spårvägsanläggningen i Göteborg är uppbyggd, vilka fel som kan finnas i anläggningen samt vilka metoder som tillämpas för att åtgärda felen. En förutsättning för att kunna arbeta som besiktningstekniker.
Gymnasiekompetens
God datorvana
God svenska i tal och skrift
Svenskt körkort med lägst behörighet B och avklarad prövotid
Gott hälsotillstånd enligt TSFS 2019:113
Arbetserfarenhet av spår- och/eller markanläggningar
Spårteknisk utbildning
God kännedom om spåranläggningens uppbyggnad och konstruktion
Tidigare erfarenhet av besiktning av spåranläggning
Kunskap om tillämpbara lagar så som Järnvägssäkerhetslagen, Vägtrafikförordningen m.fl.
Vi söker dig som är driven, trygg med att fatta beslut och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens bästa i fokus. Då det är en säkerhetstjänst med stor påverkan på vår trafiksättning krävs att du är noggrann och säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet. För att nå vår vision om en spårvagnsresa i världsklass måste vi samarbeta och du behöver ha en god samarbetsförmåga. Då du är i kontakt med många olika personer varje dag är ditt bemötande och att du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll viktigt, du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Dessutom kan situationer ske akut och du måste kunna vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
För tjänsten krävs hälsogodkännande för säkerhetstjänst enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest och stor vikt kommer att läggas vid de personliga kompetenserna.
För en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess kan du komma att bli inbjuden till att genomföra ett antal webbaserade arbetspsykologiska tester. Var därför uppmärksam på din e-post, eftersom det är via den vi kontaktar dig.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 38000 - 45000 kronor.
Slutlig lön fastställs utifrån hur väl du uppfyller kraven för tjänsten.
Låter det intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Provanställning om sex månader tillämpas.Publiceringsdatum2026-04-24Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Spårvägar AB
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Goran Divkovic goran.divkovic@sparvagen.goteborg.se 0707-809910
