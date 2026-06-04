Besiktningstekniker Dekra Täby Cenrum

Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Täby
2026-06-04


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige

Vill du arbeta med fordon, kundservice och säkerhet i en modern och professionell miljö? Nu söker vi en engagerad besiktningstekniker till DEKRA i Täby Centrum.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
Som besiktningstekniker hos DEKRA arbetar du med kontrollbesiktningar av personbilar och lätta fordon. Du möter kunder dagligen och bidrar till tryggare och säkrare trafik genom noggranna och professionella besiktningar.
Du blir en del av ett team där kvalitet, service och samarbete står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Utföra kontrollbesiktningar enligt gällande krav och regler

Ge kunder professionell rådgivning och service

Bidra till en positiv kundupplevelse

Arbeta med kvalitet och säkerhet i fokus

Vi söker dig som
Är utbildad besiktningstekniker eller har fordonsteknisk bakgrund

Har B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann

Trivs med kundkontakt och teamwork

Har du certifiering för besiktning är det meriterande, men rätt inställning och erfarenhet från fordonsbranschen värderas också högt.
Vi erbjuder
Ett tryggt och stabilt arbete i ett välkänt företag

Moderna lokaler i Täby Centrum

Kompetensutveckling och utbildning

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till DEKRA Täby Centrum!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7706374-2037213".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Westfield Täby Centrum (visa karta)
183 70  TÄBY

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948836

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