Besiktningstekniker Dekra Täby Cenrum
Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Täby Visa alla säkerhetsjobb i Täby
2026-06-04
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Vill du arbeta med fordon, kundservice och säkerhet i en modern och professionell miljö? Nu söker vi en engagerad besiktningstekniker till DEKRA i Täby Centrum.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som besiktningstekniker hos DEKRA arbetar du med kontrollbesiktningar av personbilar och lätta fordon. Du möter kunder dagligen och bidrar till tryggare och säkrare trafik genom noggranna och professionella besiktningar.
Du blir en del av ett team där kvalitet, service och samarbete står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Utföra kontrollbesiktningar enligt gällande krav och regler
Ge kunder professionell rådgivning och service
Bidra till en positiv kundupplevelse
Arbeta med kvalitet och säkerhet i fokus
Vi söker dig som
Är utbildad besiktningstekniker eller har fordonsteknisk bakgrund
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Trivs med kundkontakt och teamwork
Har du certifiering för besiktning är det meriterande, men rätt inställning och erfarenhet från fordonsbranschen värderas också högt.
Vi erbjuder
Ett tryggt och stabilt arbete i ett välkänt företag
Moderna lokaler i Täby Centrum
Kompetensutveckling och utbildning
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till DEKRA Täby Centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7706374-2037213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Westfield Täby Centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948836