Besiktningstekniker - möjlig framtida stationschefsroll - Viking Kontroll

Vill du arbeta i en viktig samhällsroll där säkerhet, teknik och kundservice står i fokus? Vi söker nu en Besiktningstekniker som på sikt även kan utvecklas till Stationschef till vår nya station i Helsingborg. Det här är en möjlighet för dig som är fordonsintresserad, gillar struktur och trivs i en kundnära roll - och samtidigt vill ta nästa steg mot ledarskap.
Som besiktningstekniker ansvarar du för att genomföra säkra och noggranna fordonskontrollbesiktningar i enlighet med gällande fordonslagstiftning. Du möter kunder i samband med besiktningstillfället, hanterar data och rapportering i våra system samt säkerställer att varje fordon får en korrekt och professionell bedömning.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Viking Kontroll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra fordonskontrollbesiktningar enligt lagkrav
• Ta emot kunder och guida dem genom besiktningsprocessen
• Samverka med övriga organisationen
• Rapportera besiktningsresultat till kund på ett tydligt och professionellt sätt
• Hantera betalningar och stationens betalningssystem
• Genomföra övriga oberoende konditionstester vid behov
Framtida utveckling
För rätt kandidat finns möjlighet att successivt ta en större roll och på sikt bli stationschef. I den rollen leder du stationens dagliga verksamhet och säkerställer att kvalitet, arbetsmiljö och kundnöjdhet håller högsta nivå.
Din Profil
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Har lätt för att skapa förtroende hos kunder och kollegor
• Trivs med varierade arbetsuppgifter och ett praktiskt teknikorienterat arbete
• Är nyfiken på att utvecklas och gärna ser dig själv i en framtida ledande rollKvalifikationer
• Certifierad besiktningstekniker (K1)
• God fordonskunskap och erfarenhet av kontrollprocessen
• God IT-vana
• Erfarenhet av SharePoint är meriterande
• Förståelse för kontrollrutiner, checklistor och risker i kontrollprocessen
• Övriga certifikat är meriterande
Vi erbjuder
• Möjlighet att bli del av en snabbt växande organisation med stor möjlighet till inflytande i verksamhetens utveckling
• Möjlighet till kompetensutveckling och tydlig karriärväg
• En arbetsplats där säkerhet, kvalitet och professionalism står i centrum
• Stöttande kollegor och en modern arbetsmiljöOm företaget
Vi erbjuder en viktig roll där du bidrar till att upprätthålla fordons- och trafiksäkerhet. Du får arbeta i ett stabilt, teknikorienterat företag med tydliga rutiner, trygga anställningsvillkor och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Viking Kontroll är en ny aktör inom oberoende fordonskontroller. Vi erbjuder objektiva bedömningar av fordon till både privatpersoner och företag, med tjänster som exempelvis ägarbyteskontroller, garantiutlöpskontroller och kontroller vid leasingåterlämning.
Vi erbjuder tjänster som skapar trygghet och transparens vid bilköp, försäljning eller service.
Just nu står vi inför lanseringen av Viking Kontroll Bilbesiktning - det här är alltså inte bara en ny tjänst, utan början på något större.
I samband med slutskedet av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.
Kontaktuppgifter
I denna rekryteringsprocess samarbetar Viking Kontroll med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19 alt. mail june.parnanen@autorekrytering.se
.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
