Besiktningstekniker - arbete i skog och mark
Vill du ha ett jobb där kontoret är skogen och friheten är en självklar del av vardagen? Som besiktningstekniker arbetar du med att inspektera samtliga delar av elnätet, såsom stolpar, ledningar, kabelskåp med mera, samtidigt som du rör dig genom Sveriges och Norges varierande och vackra landskap. Här är ingen dag den andra lik, och du får uppleva naturen på riktigt, långt bort från kontorsmiljöer och fasta rutiner.
Du utgår från ditt hem och planerar dina egna arbetsdagar, vilket ger dig stor frihet men också ett stort ansvar. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, fatta egna beslut och ta ansvar för ditt arbete. Samtidigt är det ett fysiskt aktivt jobb där du tillbringar mycket tid till fots i skog och mark, ofta ensam, vilket kräver både god fysik och en vilja att arbeta utomhus i olika väderförhållanden.
Arbetet sker inte alltid på hemmaplan utan resor och övernattning på annan ort är en naturlig och återkommande del av tjänsten och förekommer mer än sällan. Du bör därför vara flexibel och trivas med ett rörligt arbetsliv. Arbetstiden är upplagd så att du ofta arbetar in tid, vanligtvis måndag till torsdag, eller enligt ett schema med sju dagar arbete följt av sju dagar ledigt, vilket ger goda möjligheter till längre sammanhängande ledighet.
Vi ser helst att du har erfarenhet från branschen, men det är inget krav. Du får den upplärning du behöver för att komma in i rollen. Hos oss är det din motivation och prestation som avgör hur långt du kan utvecklas, och din lön påverkas i stor utsträckning av ditt eget arbete.
Vi har en tjänst att tillsätta omgående, så tveka inte att skicka in din ansökan. Märk den med "Besiktningstekniker" och skicka till info@bergskraftkonsult.se
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@bergskraftkonsult.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besiktningstekniker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kraftkonsult AB
831 33 ÖSTERSUND
