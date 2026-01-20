Besiktningstekniker - arbete i skog och mark
2026-01-20
Trivs du med att arbeta självständigt och fysiskt ute i skog och mark? Då kan det här vara jobbet för dig!
Arbetet innebär besiktning av kraftledningar och elnät runt om i Sverige, främst på Gotland. Rollen erbjuder stor frihet, vilket också ställer krav på hög självdisciplin och god arbetsmoral. Du har möjlighet att styra dina egna arbetstider och är stationerad i ditt hem, men arbete på annan ort förekommer.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har god fysik, då du kommer att vandra ensam i skog och mark under större delen av arbetsdagen. Du behöver också känna dig bekväm med att ta stort eget ansvar.
Erfarenhet från branschen är meriterande men inget krav. Upplärning ingår och anpassas efter dina förkunskaper. Hos oss finns goda möjligheter till utveckling inom branschen. Din lön påverkas i stor utsträckning av din prestation och ditt arbete, snarare än av antal år i branschen eller formell erfarenhet.
Vi har två lediga tjänster som kan tillsättas omgående, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Märk din ansökan med "Besiktningstekniker" och skicka den till info@bergskraftkonsult.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@bergskraftkonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besiktningstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kraftkonsult AB
(org.nr 559176-6166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9693532