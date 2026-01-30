Besiktningsorganisation för skol- och förskoleprojekt
2026-01-30
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en besiktningsorganisation till ett byggprojekt inom skola och förskola. Uppdraget innebär att arbeta nära projektets intressenter och bidra till att kvalitet och krav uppfylls i samband med besiktningar.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra besiktningar kopplade till projektets genomförande.
Säkerställa att besiktningsunderlag, protokoll och uppföljning hanteras enligt överenskommen struktur.
Samverka med projektets parter kring avvikelser, åtgärder och återkoppling.
Bidra med sakkunnigt stöd i frågor som rör besiktningsprocessen.
KravDokumenterad erfarenhet av besiktningsarbete inom byggprojekt.
Förmåga att planera, dokumentera och följa upp besiktningar på ett strukturerat sätt.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
