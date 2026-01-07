Besiktningsman till fastighetsbolag i Stockholm
Devotum AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en besiktningskonsult för ett uppdrag inom bostadsförvaltning i Stockholm. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2026-01-25 och pågå till och med 2026-09-01.
Om uppdragetUppdraget innebär att du stöttar förvaltningsorganisationen under en period då en biträdande förvaltare är föräldraledig på 50 procent. I rollen arbetar du självständigt med lägenhetsbesiktningar och tillhörande administrativa uppgifter kopplade till förvaltning och underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara* Boka, genomföra och dokumentera avflyttningsbesiktningar och underhållsbesiktningar* Hantera och följa upp kundfakturor samt inkommande fakturor från entreprenörer* Planera och genomföra renoveringar av tomställda lägenheter* Dokumentera utförda åtgärder i fastighetssystem
Övrigt:Start: 2026-01-25Slut: 2026-09-01Omfattning: 50%Placering: Stockholm, uppdraget kräver fysisk närvaro på plats och innebär ett nära samarbete med övriga funktioner inom förvaltningen.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av besiktningsarbete, gärna med juridisk förståelse och insikt i fastighetsägarens ansvar
Fördjupade kunskaper inom fastighetsservice, fastighetsskötsel eller fastighetsförvaltning
B körkort
Mycket god datorvana och erfarenhet av digital dokumentation
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Önskade personliga egenskaper:
Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Självständig med god förmåga att planera och prioritera
Serviceinriktad och professionell i kontakten med hyresgäster och samarbetspartners
Lösningsorienterad och ansvarstagandeAnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7014250-1777892". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9672459