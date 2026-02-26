Besiktningsingenjör till Opus Bilprovning Skövde
2026-02-26
Dina arbetsuppgifter
Besiktningsingenjör - Trygghet, gemenskap och en meningsfull roll i trafiksäkerhetens tjänst
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? På Opus Bilprovning blir du en del av ett team där vi arbetar tillsammans för att skapa tryggare vägar, minska miljöpåverkan och skydda konsumenterna. Genom vårt arbete bidrar vi aktivt till Nollvisionen och en säkrare trafikmiljö.
Vad vi erbjuder:
• Utbildning och certifiering - Du får en betald utbildning för att bli besiktningsingenjör.
• En trygg arbetsgivare - Vi är en stabil och etablerad arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en långsiktig karriär.
• Ett starkt team - Du blir snabbt en i gänget och får stöd av både kollegor och stationschef.
• Möjlighet att göra skillnad - Genom ditt arbete bidrar du till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.
• Trygga arbetsvillkor och schema - Du arbetar efter ett strukturerat schema med en bra balans mellan jobb och fritid.
• Fokus på kundbemötande och service - Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och strävar efter att ge den bästa upplevelsen vid varje besök.Dina arbetsuppgifter
Som besiktningsingenjör hos Opus Bilprovning får du ett omväxlande jobb med mycket kundkontakt och du kommer att utveckla ett stort kontaktnät. Du får själv stor möjlighet att påverka arbetet på din station och ditt distrikt.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Registreringsbesiktningar för att kontrollera att fordon uppfyller myndighetskrav
• Du har en fast stationeringsort, men arbetet sker ambulerande och omfattar hela regionen
• Många kontakter med företag, som till exempel tillverkare, påbyggare och importörer
• Schemalagda besiktningar på din hemmastation och på andra stationer
• Till din hjälp har du tekniska hjälpmedel som datautrustning, mätinstrument och verktyg
I arbetsuppgifter ingår även att kontinuerligt genomföra kontrollbesiktningar
Placeringsort: Skövde med omnejd
Din Profil
Som besiktningsingenjör har du goda tekniska kunskaper. Lämplig bakgrund är teknisk utbildning på gymnasienivå eller högskolenivå. För tjänsten gäller att du är noggrann och tar personligt ansvar. Vi värdesätter ditt engagemang, din samarbetsförmåga med både kund och kollegor, samt din servicekänsla. Vi förutsätter att du har ett gediget intresse för fordon, miljö och trafiksäkerhet samt en praktisk läggning. Du är van att arbeta med datorer och behärskar Officepaketet.
För oss är det viktigt att du är noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och har inga problem att ta egna initiativ och arbetsleda dig själv i samförstånd med de olika stationerna i regionen. Kvalifikationer
• Goda fordonskunskaper
• B-körkort (ej begränsat till automat)
• Godkända gymnasiebetyg i: Svenska, Matematik, Fysik och Engelska
Meriterande:
• Certifikat för fordonsbesiktningar
• A, C, CE och D-körkort
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Observera att vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen.Om företaget
Opus Bilprovning är en av Sveriges största aktörer inom fordonsbesiktning, med nära 100 stationer över hela landet och två miljoner besiktningar om året. Vi är branschledande inom kundservice, säkerhet och hållbarhet - och vi klimatkompenserar hela vår verksamhet till 100%.
Hos oss blir du en del av en inkluderande och välkomnande arbetsplats där vi värdesätter mångfald, jämställdhet och gemenskap. Här stöttar vi varandra och skapar en arbetsmiljö där du både kan utvecklas och känna dig trygg.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök redan idag och bli en del av Opus-familjen!
Kontaktuppgifter
