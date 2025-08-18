Besiktningsingenjör till Bilprovningen Region Väst
2025-08-18
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett tekniskt och varierat arbete där du gör verklig skillnad för trafiksäkerhet och miljö? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en besiktningsingenjör till vårt team i Region Väst med möjlighet att utgå från någon av våra stationer i Västra Götaland eller Värmland
Som besiktningsingenjör ansvarar du för registreringsbesiktningar av nya, ombyggda och importerade fordon. Du kontrollerar att fordonen uppfyller myndigheternas tekniska krav genom både praktiska inspektioner och tekniskt underlag. I rollen ingår också att ge vägledning till privatpersoner och företagskunder kring regelverk, göra tekniska bedömningar samt att dokumentera dina insatser enligt gällande krav.
Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med tekniker och specialister. Eftersom tjänsten innebär resor inom regionen och ibland till andra orter, söker vi dig som trivs med flexibilitet och har möjlighet att resa i tjänsten.
Din Profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, ansvarstagande och gillar att kombinera teknik, regelverk och kundkontakt. Du är social, lösningsorienterad och har en affärsmässig inställning som gör att du kan driva arbetet framåt och bidra till att utveckla kundrelationerna på ett professionellt sätt
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Dokumenterad erfarenhet eller relevant utbildning inom fordonsområdet
• Gymnasiebetyg i Svenska A, Matematik A+B, Fysik A och Engelska A+B med minst betyg 2
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Giltiga certifikat för R1, R2 och RMC.
• Ytterligare körkortsbehörigheter.
Om företaget
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs sedan december 2024 av den internationella koncernen TÜV Rheinland. Med närmare 110 stationer från Skurup i söder till Pajala i norr är Bilprovningen en av Sveriges ledande aktörer för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar vi tillsammans med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
