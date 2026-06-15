Besättningsmedlem till MS Wasa Lejon, Göta kanal

Royal Stockholm Cruise Line Aktiebolag / Däckpersonalsjobb / Linköping
2026-06-15


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Vi söker en maskinkunnig besättningsmedlem till passagerarfartyget Wasa Lejon, Göta kanal.
Fartyget gör dagskryssningar mellan Bergs slussar och Borensberg.
Detta är en tidsbegränsad anställning mellan 26 juni till ca 20 september
Arbete vecka / vecka = arbete en vecka och ledighet en vecka
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Bra om du har eget fordon då kollektivtrafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Har du goda kunskaper i Tyska och Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Fordonsteknisk- eller annan maskinteknisk utbildning är meriterande.
Alla ansökningar skickas in via mail till haddox@telia.com därför att våra telefoner går till biljettbokningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
endast via mail
E-post: haddox@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besättningsmedlem Wasa Lejon".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line Aktiebolag (org.nr 556204-2845)
Bergs slussar, Göta kanal (visa karta)
582 00  LINKÖPING

Arbetsplats
Ms Wasa Lejon, Bergs Slussar Göta Kanal

Kontakt
LASSE WAHLIN
haddox@telia.com

Jobbnummer
9964927

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