Besättningsmedlem till MS Wasa Lejon, Göta kanal
Royal Stockholm Cruise Line AB / Däckpersonalsjobb / Linköping Visa alla däckpersonalsjobb i Linköping
2026-01-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Linköping
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vi söker fyra besättningsmedlemmar till passagerarfartyget Wasa Lejon, Göta kanal.
Fartyget gör dagskryssningar mellan Bergs slussar och Borensberg.
Detta är en tidsbegränsad anställning mellan 3 april till den 20 september
OBS. Du som söker kan börja på utsatt tid i april
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Bra om du har eget fordon då kollektivtrafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Har du goda kunskaper i Tyska och Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Alla ansökningar skickas in via mail till haddox@telia.com
därför att våra telefoner går till biljettbokningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
endast via mail
E-post: haddox@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besättningsmedlem Wasa Lejon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845)
Bergs slussar, Göta kanal (visa karta
)
582 00 LINKÖPING Arbetsplats
Ms Wasa Lejon, Bergs Slussar Göta Kanal Kontakt
LASSE WAHLIN haddox@telia.com Jobbnummer
9668408