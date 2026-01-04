Besättning till MS Josephine i Söderköping, Göta kanal

Royal Stockholm Cruise Line AB / Däckpersonalsjobb / Söderköping
2026-01-04


Visa alla däckpersonalsjobb i Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Finspång eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Söderköping, Norrköping, Linköping eller i hela Sverige

Vi söker 1 st maskinkunnig besättningsmedlem till passagerarfartyget MS Josephine, Göta kanal. Söderköping
Fartyget gör dagskryssningar mellan Söderköping - Harstena, Söderköping - Häradskär, Söderköping - Aspöja,- Göta kanal och Sankt Anna samt Gryts skärgårdar.
Tid: Mitten juni - ca slutet av augusti
Det är en stor fördel om du har gått sjömansskolan eller annan likvärdig utbildning. Förutom allmäntjänsten ombord hjälper du till med fartygets maskiner.
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Bra om du har eget fordon ( om du inte bor på orten ) då kollektivtrafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Har du goda kunskaper i Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning så är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Alla ansökningar skickas in via mail till haddox@telia.com därför att våra telefoner går till biljettbokningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besättning MS Götas Lejon".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping (visa karta)
614 32  SÖDERKÖPING

Arbetsplats
Ms Göta Lejon

Kontakt
LASSE WAHLIN
haddox@telia.com

Jobbnummer
9668428

Prenumerera på jobb från Royal Stockholm Cruise Line AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB: