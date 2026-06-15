Besättning till MS Josephine i Söderköping, Göta kanal
Royal Stockholm Cruise Line Aktiebolag / Däckpersonalsjobb / Söderköping Visa alla däckpersonalsjobb i Söderköping
2026-06-15
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Vi söker 1 st maskinkunnig besättningsmedlem till passagerarfartyget MS Josephine, Göta kanal. Söderköping
Fartyget gör dagskryssningar mellan Söderköping - Harstena, Söderköping - Häradskär, Söderköping - Aspöja,- Göta kanal och Sankt Anna samt Gryts skärgårdar.
Tid: Mitten juli - ca slutet av augusti
Det är en stor fördel om du har gått sjömansskolan, fordonsteknisk eller annan likvärdig utbildning. Förutom allmäntjänsten ombord hjälper du till med fartygets maskiner.
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Bra om du har eget fordon ( om du inte bor på orten ) då kollektivtrafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Har du goda kunskaper i Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning så är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Alla ansökningar skickas in via mail till haddox@telia.com
därför att våra telefoner går till biljettbokningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: haddox@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Besättning MS JOSEPHINE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line Aktiebolag
(org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping (visa karta
)
614 32 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Ms Josephine Kontakt
LASSE WAHLIN haddox@telia.com Jobbnummer
9964922