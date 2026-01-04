Besättning till MS Göta Lejon i Söderköping, Göta kanal
2026-01-04
Vi söker 1 st maskinkunnig besättningsmedlem till passagerarfartyget Göta Lejon, Göta kanal. Söderköping
Fartyget gör dagskryssningar mellan Söderköping - Norsholm samt Söderköping - Arkösund,- Göta kanal och Sankt Anna skärgård.
Tid: ca 10 april - ca mitten av september
Det är en stor fördel om du har gått sjömansskolan eller annan likvärdig kurs. Förutom allmäntjänsten ombord hjälper du till med fartygets maskiner.
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Bra om du har eget fordon ( om du inte bor på orten ) då kollektivtrafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Har du goda kunskaper i Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning så är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Alla ansökningar skickas in via mail till haddox@telia.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com
Detta är ett heltidsjobb.
Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping
614 01 SÖDERKÖPING
Ms Göta Lejon Kontakt
Lasse Wahlin haddox@telia.com
