Beroende söker en specialistläkare till öppenvården!
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Beroende erbjuder specialiserad vård för personer med substansbrukssyndrom, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.
Vi arbetar i en modern matrisorganisation där våra två beroendemottagningar - Hisingen och Olskroken - samarbetar nära med Resursmottagning Beroende.
Verksamheten omfattar även:
Fyra LARO-mottagningar
Tre Mini Maria-mottagningar
Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
Nordhemskliniken med alkoholpoliklinik, drop in och heldygnsvård
Tre vårdavdelningar på Östra sjukhuset
Psykiatrisk akutmottagning, med närsjukvårdsteam och konsultverksamhet.
Flera specialiserade team och en stark FoU enhet
Tillsammans skapar vi en bred, sammanhållen och högspecialiserad vårdkedja där varje medarbetare spelar en viktig roll i att förbättra livskvaliteten för våra patienter.
Vad erbjuder vi?
Du kommer vara en viktig del av utvecklingen av beroendevården allteftersom samsjuklighetsutredningens förslag implementeras. Vi kan erbjuda dig en tilläggsspecialisering i beroendemedicin under din tjänstgöring som specialist. Om du har ett intresse för forskning finns goda möjligheter att tillgodose även det. Vi är en stor läkargrupp som välkomnar dig!Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare på en av våra basmottagningar är du i hög grad involverad i en ledande funktion avseende vård och behandling. Du leder team på mottagningen och digitala ronder med heldygnsvården. Du handleder ST-läkare, AT-läkare och underläkare i så kallade Gaffelmottagningar och nedtrappningsteam. Patientgruppen är 18 år och uppåt med substansbrukssyndrom och i många fall samsjuklighet. Du kommer samarbeta med vårdgrannar och heldygnsvården kring patienten i hög utsträckning.
Det är ett omväxlande arbete bestående av planerad verksamhet och akuta bedömningar. Du kommer handlägga ÖPT-ärenden och ingå i en läkargrupp som samarbetar och samlas regelbundet. Vi är ett 30-tal specialistläkare och 12 ST-läkare med beroendeinriktning på sin psykiatri-ST.
Om dig
Vi söker dig som psykiater med ett genuint intresse för beroendemedicin. Du har en svensk legitimation och specialistbevis. Om du är i slutet av din ST och brinner för beroendevård är du också välkommen att höra av dig. Det är meriterande att ha erfarenhet av beroendevård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Beroende, Gemensamt och läkare Kontakt
Vårdenhetsöverläkare, Hans Ackerot 0706-680016 Jobbnummer
9740165