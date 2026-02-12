Bergtruckförare till Boliden aitik med löpande start
Om kundföretaget
Boliden Aitik utvinner och återvinner metall som världen behöver för att bygga välfärd. Vi bryter kopparmalm, en metall som tack vare sin fina förmåga att leda elektricitet är en viktig del i klimatomställningen. Vi övervinner och löser problem varje dag. Vi utvecklar smarta effektiva sätt att forma framtidens hållbara gruva. Hos oss jobbar människor som vill vara med på vår resa. De som är beredda att flytta berg för att vi ska lyckas.
Som Maskinförare hos Boliden Aitik består arbetsuppgifterna av att framföra olika typer av maskiner i produktionen. Det gäller i huvudsak bergtruckar, renstraktorer, grävmaskin m.m. Vi lastar berg, från grävare eller lastmaskin, och ut på gråbergstipp eller till kross. Har du C-körkort, maskinförarutbildning eller erfarenhet från arbete med entreprenadmaskiner är det meriterande. Arbetstiden är förlagd till kontinuerlig skiftgång, K3 med förmiddag, eftermiddag och natt. Utbildningstid 5 veckor.
B-körkort i minst 3 år är ett krav.
Vi ser gärna att du har gymnasial utbildning eller motsvarande kompetens. Du förväntas ha lätt för att samarbeta, vara ansvarstagande samt har ett högt säkerhetstänk då säkerhetskultur är ett av Bolidens främsta ledord.
B-körkort är ett krav och behöver du även ha haft körkortet i minst 3 år.
En god förståelse och flytande svenska i tal är ett krav.
Övrig information
Vi intervjuar löpande, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte med din ansökan.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på vår arbetsplats och välkomnar alla sökande.
Ni som går vidare i processen kommer att arbeta via oss som uthyrd medarbetare hos Boliden Aitik.
För frågor gällande våra tjänster kontakta ansvarig Konsultchef Julia Wirén på julia@konsultia.se
Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
