Berggården söker 2 undersköterskor till demensavdelning
2026-04-16
Vill du jobba med oss?
Vi söker en till två engagerade undersköterskor till Berggårdens demensboende.
Berggårdens demensboende ligger vackert beläget på landsbygden, i Rejmyre. Förutom undersköterskor och vårdbiträden finns även sjuksköterskor, administratör och samordnare samt enhetschefer på plats. Tillsammans jobbar vi för visionen att Sveriges bästa äldreomsorg och kommunala hälso-sjukvård finns i Finspångs kommun.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss består dina arbetsuppgifter av ordinarie omvårdnads och serviceinsatser hos brukare i enlighet med den dagplanering som finns samt aktiviteter för den boende. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i arbetet.
Vem är du?
Du ska vara utbildad undersköterska och bör ha tidigare erfarenhet från äldreomsorg, och ha god kunskap om demenssjukdom
Du bör har B körkort och bör ha god dator- och dokumentationsvana.
Du är ansvarstagande, engagerad och flexibel. Du ser till verksamhetens och människornas bästa genom att visa ett gott bemötande, är serviceinriktad och samarbetsvillig. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi arbetar fortlöpande med urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonserings tiden löpt ut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
Bergslagsvägen 13-15
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård & omsorg, Berggården, Berggården Rosenhyttan Kontakt
Per Jensen 0122-85153 Jobbnummer
9859641