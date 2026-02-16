Bergarbetare Till Lkab Berg & Betong
2026-02-16
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Är du intresserad av ett praktiskt yrke med ansvar och variation? Berg & Betong är inne i en expansiv fas och söker dig som vill vara med på resan. Som bergarbetare spelar du en viktig roll i vår dagliga verksamhet under jord, där du arbetar med borrning, sprängning, skrotning och förstärkning. Avgörande moment för en säker och effektiv gruvproduktion.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Berg & Betong LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i våra gruvor, samt förädlar gråberg till grus och makadam.
Din roll
Som bergarbetare hos oss får du en central roll i den dagliga driften av våra underjordsgruvor. Arbetet är varierande och innefattar uppgifter som att borra, skrota, förstärka samt genomföra sprängningsarbeten. I rollen ingår att underhålla och serva produktionsområden.
Dina arbetsuppgifter utförs under jord, vilket innebär att du får möjlighet att utveckla både ditt praktiska och tekniska kunnande i en unik arbetsmiljö. Bergarbetaryrket erbjuder flera olika inriktningar, vilket gör det till ett mångsidigt och utvecklande yrke med stor betydelse för gruvindustrins fortsatta framgång.
Det här har du med dig
Som bergarbetare hos oss tar du ansvar för säker och effektiv drift under jord. Du arbetar med tunga maskiner och måste vara noggrann och medveten om vikten av att följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner. Arbetet är varierande och kräver att du kan samarbeta och snabbt kan anpassa dig och hjälpa till där det behövs, oavsett om det gäller borrning, sprängning eller bergförstärkning. Din förmåga att agera flexibelt och sträva efter hög kvalitet och effektivitet är avgörande för gruvdriftens framgång.
Du har även med dig
- Fullständiga gymnasiebetyg
- B-körkort för manuell växellåda
- Goda kunskaper i svenska och/eller engelska
- C-körkort är meriterande men inte ett krav
- ·Sprängkort är meriterande men inte ett krav
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Skift förmiddag 05:00-14:48 eftermiddag 14:06-00:00
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Rantatalo Suikki, Produktionschef LKAB Berg & Betong, +46 980 716 85, hanna.rantatalo.suikki@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
