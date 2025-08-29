Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna snickare till vårt team!
2025-08-29
Vi Berex Måleri & Bygg AB är ett växande företag inom byggbranschen och söker nu flera duktiga snickare , till våra projekt i Stockholm.
• Om tjänsten:*
Arbetsuppgifterna består främst av nybyggnation, renovering och finsnickeri. Du kommer att arbeta i team men även kunna ta ansvar för självständiga uppgifter.
• Vi söker dig som:*
• Har erfarenhet som snickare (minst 2 år är meriterande)
• Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
• Är noggrann och har god arbetsmoral
• Har B-körkort (meriterande)
• Talar svenska eller engelska
• Vi erbjuder:*
• Trygga anställningsvillkor
• Möjlighet till fast tjänst
• Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
• Lön enligt överenskommelse
• Start:* Enligt överenskommelse
• Omfattning:* Heltid
Skicka din ansökan till: info@berexmaleri.se
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@berexmaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berex Måleri & Bygg AB
