Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna snickare till vårt team!

Berex Måleri & Bygg AB / Snickarjobb / Solna
2025-08-29


Visa alla snickarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Berex Måleri & Bygg AB i Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Vi Berex Måleri & Bygg AB är ett växande företag inom byggbranschen och söker nu flera duktiga snickare , till våra projekt i Stockholm.

• Om tjänsten:*
Arbetsuppgifterna består främst av nybyggnation, renovering och finsnickeri. Du kommer att arbeta i team men även kunna ta ansvar för självständiga uppgifter.

• Vi söker dig som:*
• Har erfarenhet som snickare (minst 2 år är meriterande)
• Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
• Är noggrann och har god arbetsmoral
• Har B-körkort (meriterande)
• Talar svenska eller engelska

• Vi erbjuder:*
• Trygga anställningsvillkor
• Möjlighet till fast tjänst
• Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
• Lön enligt överenskommelse

• Start:* Enligt överenskommelse
• Omfattning:* Heltid

Skicka din ansökan till: info@berexmaleri.se
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@berexmaleri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berex Måleri & Bygg AB (org.nr 559335-9143)
Klippgatan 8 (visa karta)
171 47  SOLNA

Arbetsplats
Berex Måleri AB

Jobbnummer
9482262

Prenumerera på jobb från Berex Måleri & Bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Berex Måleri & Bygg AB: