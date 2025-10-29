Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna målare till vårt team!

Berex Måleri & Bygg AB / Målarjobb / Solna
2025-10-29


Visa alla målarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Berex Måleri & Bygg AB i Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna målare till vårt team!*

Är du en skicklig målare som är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta både självständigt och i team? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

• Om tjänsten:*
Vi söker *15 målare* för arbete inom nyproduktion, renovering och fasadmålning. Projekten finns främst i Stockholm, och uppdragen varierar i storlek och miljö.

• Krav:*
• Erfarenhet som målare (minst 2 år är meriterande)
• Noggrannhet och känsla för kvalitet
• Förmåga att samarbeta och följa instruktioner
• B-körkort är ett plus
• Svenska eller engelska i tal

• Vi erbjuder:*
• Trygga anställningsvillkor
• Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
• Möjlighet till långsiktigt arbete

• Start:* Enligt överenskommelse
• Omfattning:* Heltid

Skicka din ansökan till: info@berexmaleri.se
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@berexmaleri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berex Måleri & Bygg AB (org.nr 559335-9143)
Klippgatan 8 (visa karta)
171 47  SOLNA

Arbetsplats
Berex Måleri AB

Kontakt
Bernard Xhelaj
info@berexmaleri.se

Jobbnummer
9580109

Prenumerera på jobb från Berex Måleri & Bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Berex Måleri & Bygg AB: