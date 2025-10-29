Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna målare till vårt team!
2025-10-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Berex Måleri & Bygg AB söker flera erfarna målare till vårt team!*
Är du en skicklig målare som är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta både självständigt och i team? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
• Om tjänsten:*
Vi söker *15 målare* för arbete inom nyproduktion, renovering och fasadmålning. Projekten finns främst i Stockholm, och uppdragen varierar i storlek och miljö.
• Krav:*
• Erfarenhet som målare (minst 2 år är meriterande)
• Noggrannhet och känsla för kvalitet
• Förmåga att samarbeta och följa instruktioner
• B-körkort är ett plus
• Svenska eller engelska i tal
• Vi erbjuder:*
• Trygga anställningsvillkor
• Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
• Möjlighet till långsiktigt arbete
• Start:* Enligt överenskommelse
• Omfattning:* Heltid
Skicka din ansökan till: info@berexmaleri.se
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att höra av dig!

Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@berexmaleri.se
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Berex Måleri & Bygg AB
Klippgatan 8
171 47 SOLNA
Arbetsplats: Berex Måleri AB
Kontakt: Bernard Xhelaj
info@berexmaleri.se
