Beredskapsstrateg till enheten för Säkerhet och Beredskap, Härnösand
2026-04-10
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Enheten Säkerhet och beredskap arbetar med att stödja Region Västernorrlands arbete inom civil beredskap, allmän säkerhet, informationssäkerhet och behörighetshantering.
Vi söker nu en beredskapsstrateg. Uppdraget kommer att utgöras av arbete inom ram för området civil beredskap i enlighet med regionens fastställda strategi. Signalskydd, samverkan, krisledning och säkerhetsskydd är de för närvarande aktuella huvudområdena. Vi ser att du kan åta dig uppdragen som signalskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Projektdeltagande i arbete ang civil beredskap samt utvecklings- och förvaltningsarbete kopplat till de aktuella huvudområdena signalskydd, samverkan, krisledning och säkerhetsskydd.
KvalifikationerVi söker dig somHar en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området samhällsskydd och beredskap
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar en akademisk utbildning inom området samhällsskydd och beredskap.
Har en signalskyddschefsutbildning och säkerhetsskyddschefsutbildning
Har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området signalskydd och säkerhetsskydd
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Initiativtagande
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Krister Bjermert krister.bjermert@rvn.se Jobbnummer
9847023