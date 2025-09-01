Beredskapsstrateg med inriktning försörjningsberedskap
2025-09-01
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Säkerhet och planering
Vill du vara med och bygga upp en struktur för försörjningsberedskap i en komplex och politiskt styrd organisation? Vi söker nu en lösningsorienterad och drivande beredskapsstrateg som vill ta ett helhetsgrepp om processen och utveckla nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar.
Region Gotlands säkerhets- och beredskapsorganisation är en del av regionstyrelseförvaltningen och ansvarar för ett brett spektrum av områden, bland annat beredskap, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, räddningstjänst och det brottsförebyggande arbetet. Gotlands unika läge som ö ställer särskilda krav på kris- och beredskapsarbetet, vilket gör det extra viktigt med ett välfungerande och sammanhållet arbete inom säkerhet och beredskap.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
I rollen som beredskapsstrateg ansvarar du för att bygga upp och säkerställa hela processen kring försörjningsberedskap. Du får möjlighet att utveckla nya arbetssätt och strukturer inom en stor, politiskt styrd organisation där beredskapsfrågorna är högt prioriterade. Arbetet kräver att du har ett strategiskt perspektiv samtidigt som du har förmågan att omsätta planer i konkret handling och driva arbetet framåt.
Du leder och koordinerar insatser, men arbetar även självständigt med att ta fram kontinuitetsplaner och lösningar som alltid innefattar en genomtänkt alternativplan. Rollen innebär också att du bereder beslutsunderlag, analyserar behov och formulerar välgrundade rekommendationer som stöd för beslutsfattare.
Omvärldsbevakning och ett aktivt beredskapsarbete är centrala delar av tjänsten. För att ligga steget före krävs att vi som avdelning har god insikt i både aktuella lagstiftningar och förändringar inom vår sektor. I tjänsten ingår resor inom Sverige för att delta i relevanta nätverk och forum kopplade till området.
Vem är du?
För att vara kvalificerad för rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola eller universitet/högskola. Du har flerårig erfarenhet av projekt- eller processledning samt god kunskap om avtal och lagen om offentlig upphandling (LOU). B-körkort är ett krav.
Har du tidigare arbetat med försörjningsberedskap och kontinuitetshantering är det mycket meriterande, likaså om du har bakgrund inom logistik, beredskap eller annan verksamhet där planering och redundans är centrala delar. Det är även meriterande om du även har erfarenhet av inköpsrelaterat arbete eller ett inköpsperspektiv.
Vi söker dig som kombinerar ett strategiskt tänkande med ett starkt praktiskt driv och som ser möjligheter där andra ser hinder. Du är självgående och har förmågan att sätta upp egna mål, ta initiativ och driva processer framåt. Med erfarenhet av att leda projekt och genomföra förändringsarbete i komplexa miljöer, har du en naturlig förmåga att navigera i olika forum, skapa samsyn och få med dig människor i förändring.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
