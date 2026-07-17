Beredskapsstrateg krisberedskap till trygghets- och säkerhetsavdelningen
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-07-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en strategisk och pedagogisk person som vill omsätta kunskap till praktisk beredskap? Hos oss får du möjlighet att utveckla kommunens krisberedskap och göra verklig skillnad för invånare och verksamheter.
Vilka är vi?
På trygghets- och säkerhetsavdelningen är vi tio personer som tillsammans utgör ett strategiskt och operativt stöd till alla kommunens verksamheter i frågor som rör säkerhet, civil beredskap, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, välfärdsbrott och försäkringar.
Tillsammans bidrar vi till att göra skillnad och skapar förutsättningar för att Norrköpings kommun ska kunna möta de krav och förväntningar som finns för våra ansvarsområden.
Ett försämrat säkerhetsläge ställer allt större krav på kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen.
Säkerhetsarbetet vid kommunen förutsätter att avdelningen utvecklas i takt med bland annat nya krav och förutsättningar och säkerställer att våra strategier är anpassade mot dagens omvärldsläge. Arbetsgruppen har ett tydligt fokus på att tillgängliggöra och förtydliga vikten av säkerhetstänk och ett välfungerande säkerhetsarbete i hela kommunen.
Trygghets- och säkerhetsavdelningens personal arbetar i en öppen och positiv miljö med ett stort mått av arbetsglädje och gemenskap. Våra ansvarsområden är högaktuella varför tjänsten också har höga leveranskrav.
En av huvuduppgifterna är att fungera som stöd och vi har ett funktionsansvar i kommunens verksamheter och bolag inom våra arbetsområden. I ditt arbete kommer du både ha stöd och bollplank både från chef och kollegor.
Vi söker nu en beredskapsstrateg med inriktning krisberedskap. Med anledning av den nya lagen om kommuners och regioners grundläggande beredskap (LKRB) får du en nyckelroll i att säkra vår robusthet inför fredstida kriser och höjd beredskap.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som beredskapsstrateg ansvarar du för att utveckla kommunens krisberedskaps- och krisledningsförmåga. Du arbetar strategiskt för att kommunen ska möta ökade krav och förväntningar inom krisberedskapsområdet.
En viktig del av rollen är att vara övnings- och utbildningsledare för hela kommunkoncernen. Du planerar, genomför och följer upp utbildningar och övningar som stärker både individers och verksamheters förmåga inom krisberedskap och krigsorganisation.
Du ansvarar för att skapa engagerande lärandesituationer där deltagarna får möjlighet att omsätta teori till praktisk förmåga. Du bidrar även till att säkerställa kvalitet, leveranssäkerhet och samverkan inom krisberedskap och civilt försvar.
Rollen innebär också att utveckla samverkan med myndigheter, näringsliv och andra aktörer för att stärka kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet.
Utöver detta ingår bland annat:
Samverkan: med exempelvis Länsstyrelsen, Försvarsmakten, kommuner, regioner och näringsliv.
Trygghetspunkter: kravställning kring placering, utrustning och organisation.
Risk- och sårbarhetsanalyser: leda kommunens årliga RSA-arbete för att identifiera och minska sårbarheter.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap, pedagogik eller riskhantering med inriktning mot samhällssäkerhet. Alternativt har du annan utbildning och relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser och gärna erfarenhet av digitala utbildningsplattformar. Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation och drivit komplexa frågor.
Meriterande är även erfarenhet av:
krishantering och civil beredskap
framtagning och uppföljning av styrande dokument och planer
RSA, kontinuitetshantering och krisledning
LEH (LKRB), LSO och Excel
Som person är du handlingskraftig, strukturerad och resultatinriktad. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt trivs med att utbilda och samverka med andra. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, tar initiativ och bygger gärna nya relationer och nätverk.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning. På sikt kan tjänsten även innebära beredskapstjänstgöring som tjänsteperson i beredskap, ett viktigt uppdrag för att stärka kommunens säkerhet dygnet runt.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 20 augusti
Kontakt: Säkerhetschef Johan Von Below, 073–0201629, johan.vonbelow@norrkoping.se
eller HR-konsult Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10005565