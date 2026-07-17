Beredskapsstrateg civilt försvar till trygghets- och säkerhetsavdelningen
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Vill du bidra till att stärka kommunens civila försvar och samhällets utveckling? Då kan du vara den strateg vi söker till trygghets- och säkerhetsavdelningen!
Vilka är vi?
På trygghets- och säkerhetsavdelningen är vi tio personer som utgör ett strategiskt och operativt stöd till kommunens verksamheter inom säkerhet, civil beredskap, brottsförebyggande arbete, trygghet, välfärdsbrott och försäkringar.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att Norrköpings kommun ska möta kraven inom våra ansvarsområden.
Ett försämrat säkerhetsläge ställer allt större krav på kommunens säkerhetsarbete. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete.
Säkerhetsarbetet kräver att avdelningen utvecklas i takt med nya krav och att strategierna är anpassade till omvärldsläget. Arbetsgruppen tydliggör vikten av säkerhetstänk och ett välfungerande säkerhetsarbete.
Trygghets- och säkerhetsavdelningen arbetar i en öppen och positiv miljö med stor arbetsglädje och gemenskap. Våra ansvarsområden är högaktuella, vilket innebär höga leveranskrav.
En av huvuduppgifterna är att fungera som stöd och ha funktionsansvar i kommunens verksamheter och bolag inom våra arbetsområden. Du får stöd och bollplank från chef och kollegor.
Vi söker nu en beredskapsstrateg för att utveckla kommunens civila beredskap. Med anledning av den nya lagen om kommuners och regioners grundläggande beredskap (LKRB) får du en nyckelroll i att stärka vår robusthet inför fredstida kriser och höjd beredskap.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som beredskapsstrateg har du ett övergripande ansvar för att bygga en ändamålsenlig och likvärdig beredskapsförmåga i hela den kommunala organisationen.
Du arbetar strategiskt för att kommunen ska uppnå tvåveckorsmålet, vilket innebär att säkerställa uthållighet i samhällsviktiga verksamheter som dricksvattenförsörjning, skola, vård och omsorg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är strategisk utveckling där du tillsammans med gruppen arbetar med styrande dokument, implementering och uppföljning av kommunens planer och beredskapsåtgärder.
Du stödjer kommunens verksamheter i utvecklingen av verksamhetsförmågan enligt LKRB genom samverkan med beredskapssamordnare.
Du utvecklar planer för reservförsörjning, kriskommunikation och trygghets- och samlingsplatser samt samordnar alternativa försörjningslösningar.
Utöver dina huvudsakliga ansvarsområden är du delaktig i enhetens övriga ansvarsområden:
• Utbildning och övning: planering och genomförande av krigsövningar samt utbildningar för politik, chefer och medarbetare.
• Trygghetspunkter: kravställningar avseende placering, utrustning, organisation med mera.
• Samverkan: med bland annat Länsstyrelsen, Försvarsmakten, kommuner, regioner och näringsliv.
• Risk- och sårbarhetsanalyser: leda arbetet med kommunens årliga RSA för att identifiera och åtgärda sårbarheter i verksamheten.
• Signalskydd: ansvar för kommunens signalskyddsorganisation.
• Säkerhetsskydd: säkerhetsskyddsarbetet för hela kommunkoncernen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap, krisberedskap eller riskhantering med inriktning mot samhällssäkerhet. Alternativt har du annan utbildning och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har kunskap och insikt i totalförsvaret. Vi ser gärna att du har arbetat i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av att ta fram, skriva och följa upp styrande dokument.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete.
• Erfarenhet av krishantering och civil beredskap samt gärna arbete i samband med en kris.
• Kunskaper inom RSA, kontinuitetshantering, LEH (LKRB) och LSO.
Som person är du handlingskraftig och resultatinriktad. Du har hög kommunikativ förmåga och trivs med att samverka med andra.
För att trivas i rollen ser vi att du kan driva och få gehör för komplexa frågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där analytisk och pedagogisk förmåga är särskilt önskvärda.
Du trivs med att arbeta i team, men också målinriktat och självständigt.
Du samarbetar lätt och tar initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk inom och utanför kommunen. Du är van att driva flera projekt samtidigt med flera aktörer.
Du har goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, varför anställningen föregås av en säkerhetsprövning med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 20 augusti
Kontakt: Säkerhetschef Johan Von Below, 073–0201629, johan.vonbelow@norrkoping.se
eller HR-konsult Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10005539