Beredskapsspecialist med fokus totalförsvar
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-06
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Samhällets ökande behov av el, klimatförändringar och en ökad säkerhetspolitisk hotbild gör att elförsörjningen behöver öka sina ansträngningar att hantera allvarliga störningar och hot. Vi söker nu en Beredskapsspecialist med fokus totalförsvar som kommer att bidra till att stärka elförsörjningens beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället.
Som beredskapsspecialist med fokus totalförsvar kommer du att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra för att driva arbetet inom ansvarsområdet både internt och externt.
Driva utveckling och implementeringen av regeringsuppdrag inom totalförsvarsfrågor
Vara rådgivare i frågor rörande totalförsvar internt på verket och externt mot andra aktörer
Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan och ledning
Leda arbetsgrupper, antingen tillfälliga eller permanenta, i olika utvecklingsfrågor kopplat till totalförsvar och krisberedskap
Du kommer troligen ingå i Svenska kraftnäts krisorganisation i händelse av samhällsstörning.
Uppdraget är komplext då verksamheten hela tiden växer och därmed förändras. Att vara med och utveckla processer allteftersom är en naturlig del av uppdrag.
Utgöra ett strategiskt analysstöd inom områdena krisberedskap, kontinuitetshantering och totalförsvar inom elförsörjningen.
Följa upp och utvärdera åtgärder som stärker våra förmågor inom området.
Bidra till ett systematiskt lärande från genomförda övningar, analyser och inträffade händelser inom elförsörjningen.
Samordna och genomföra analyser av risker, trender och utveckling i omvärlden inom området.
Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan med andra aktörer.
Enheten består idag av 14 medarbetare, hälften män, hälften kvinnor, de flesta med lång erfarenhet av arbete inom beredskapsområdet.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och skapa gott samarbete. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att samverka med olika aktörer, både inom och utanför organisationen, för att nå gemensamma mål.
Du har ett strategiskt perspektiv och kan se hur dagens beslut påverkar verksamheten på lång sikt. Med förståelse för totalförsvarets komplexitet och betydelse väger du in både helhet och konsekvenser i dina bedömningar och agerar utifrån ett långsiktigt ansvarstagande.
Du är målmedveten och drivs av att skapa resultat av hög kvalitet. Med engagemang, uthållighet och ett lösningsorienterat arbetssätt tar du ansvar för att driva arbetet framåt, även i komplexa situationer och under tidvis högt tempo.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och självständigt. Du planerar, prioriterar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, slutför det du påbörjat och levererar enligt överenskomna tidsramar.
Rollen ställer höga krav på omdöme, samarbetsförmåga och personlig mognad. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till Svenska kraftnäts viktiga uppdrag för Sveriges elförsörjning och totalförsvar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/Utbildningsbakgrund
Du har akademisk examen, gärna inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, krisberedskap, krishantering eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har även:
Flerårig, aktuell dokumenterad erfarenhet av arbete med analyser och rapportering inom krisberedskap och/eller totalförsvar hos offentlig aktör t ex MSB, Försvarsmakten eller annan statlig myndighet/länsstyrelse, region, eller kommun
God förmåga att analysera och presentera komplexa frågeställningar
Mycket goda kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar
Mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt framför allt på svenska.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom elförsörjning/energiförsörjning eller annan kritisk infrastruktur, helst med inriktning på krisberedskap eller totalförsvarsfrågor.
Erfarenhet av RSA-arbete
Erfarenhet av kontinuitetsarbete.
Erfarenhet av att planera och genomföra övningar inom beredskapsområdet
Erfarenhet Rakel, sambandstjänst
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor förekommer i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Chef Karin Ringnér, tel. nr. 010-475 99 18
Rekryterare , AnnSophie Doverlind tel. nr. 010-475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
I semestertider kan det vara svårt att nå oss.
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992984