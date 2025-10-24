Beredskapsspecialist med fokus totalförsvar
Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Samhällets ökande behov av el, klimatförändringar och en ökad säkerhetspolitisk hotbild gör att elförsörjningen behöver öka sina ansträngningar att hantera allvarliga störningar och hot. Vi söker nu en Beredskapsspecialist med fokus totalförsvar som kommer att bidra till att stärka elförsörjningens beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället.
Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap. Enheten kravställer, vägleder, samordnar och följer upp Svenska kraftnäts interna arbete med krisberedskap, kontinuitet, krishantering samt Svenska kraftnäts arbete med totalförsvar inom elförsörjningen.
I tjänsten ingår att:
• Driva utveckling och implementeringen av regeringsuppdrag inom totalförsvarsfrågor
• Vara rådgivare i frågor rörande totalförsvar internt på verket och externt mot andra aktörer
• Stödja enhetschefen i nordiska och europeiska samverkansforum
• Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan och ledning
• Leda arbetsgrupper, antingen tillfälliga eller permanenta, i olika utvecklingsfrågor kopplat till totalförsvar och krisberedskap
Du kommer troligen ingå i Svenska kraftnäts krisorganisation i händelse av samhällsstörning.
Uppdraget är komplext då verksamheten hela tiden växer och därmed förändras. Att vara med och utveckla processer allteftersom är en naturlig del av uppdrag.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ligger också på den här enheten.
Som beredskapsspecialist med fokus totalförsvar kommer du att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Du arbetar självständigt och tillsammans med andra för att driva arbetet inom ansvarsområdet både internt och externt.
Enheten består idag av 14 medarbetare, hälften män, hälften kvinnor, de flesta med lång erfarenhet av arbete inom beredskapsområdet.
Om dig
Skallkrav:
Du har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta med andra då denna roll innebär många kontaktytor i organisationen. Du har strategisk höjd och ser en frågas långsiktiga konsekvenser och betydelse samt anpassar dina handlingar efter detta. Du sätter upp mål för dig själv och arbetar ambitiöst att nå dessa mål, gör det som krävs för att nå ett gott resultat.
Du är strukturerad och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har även:
• Akademisk examen, gärna inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, krisberedskap, krishantering eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig, aktuell dokumenterad erfarenhet av arbete med analyser och rapportering inom krisberedskap och/eller totalförsvar hos offentlig aktör t ex MSB, Försvarsmakten eller annan statlig myndighetlänsstyrelse, region, eller kommun.
• God förmåga att analysera och presentera komplexa frågeställningar
• Mycket goda kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt framför allt på svenska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
Arbete inom elförsörjning/energiförsörjning eller annan kritisk infrastruktur, helst med inriktning på totalförsvarsfrågor.
Erfarenhet av krisledning, stabsarbete och TiB-organisation (Tjänsteman i beredskap), kontinuitetshantering, erfarenhet av att leda andra samt erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling är också meriterande.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås eller Sundsvall
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst, några dagar om året med ett fåtal övernattningar, huvudsakligen inrikes. Utrikesresor förekommer men i liten utsträckning.
• Sista ansökningsdag, 2025-11-21, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Karin Ringnér, tel. nr. 010-475 99 18 alternativt ansvarig rekryterare , AnnSophie Doverlind tel. nr. 010-475 80 07. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
