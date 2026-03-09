Beredskapssamordnare till Uppsala kommun
2026-03-09
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och samordna och driva Uppsala kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar? Vill du vara en del av en organisation med höga ambitioner att utveckla och stärka samhällets beredskap för kris och krig? Har du förmågan att göra verkstad av komplexa frågor och långsiktiga uppdrag? I så fall är du kanske den vi söker till tjänsten som beredskapssamordnare i Uppsala kommun!
På enheten för krisberedskap och civilt försvar vid kommunledningskontoret arbetar vi långsiktigt och hållbart för att stärka och utveckla kommunens krisberedskap och förmåga till civilt försvar. Nu söker vi två engagerade och drivna beredskapssamordnare till vår enhet.
Det försämrade säkerhetspolitiska läget påverkar oss alla och ställer nya och större krav på kommuner att kunna hantera både fredstida kriser och höjd beredskap. Som beredskapssamordnare i Uppsala kommun bidrar du till att stärka kommunens beredskap, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor.
Enheten för krisberedskap och civilt försvar ansvarar för att stödja och samordna kommunkoncernens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Till området hör processledning och utvecklingsuppdrag, utbildningar, övningar, utredningar, medverkan i länsstyrelsens nätverk och kontakter med andra myndigheter. Enheten är placerad på kommunledningskontoret men arbetar med uppdrag i hela kommunen. Många utvecklande möten och insyn i andras verksamheter är därför ett berikande inslag och lyfts ofta fram av medarbetarna som något särskilt positivt.
Vi har vår arbetsplats i Stadshuset som ligger ett stenkast från Uppsala resecentrum. Om arbetet tillåter finns möjlighet att arbeta på distans vissa dagar i veckan.
Här kan du läsa mer om Stadshuset (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats)
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som beredskapssamordnare ansvarar du för att samordna och driva kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Arbetet sker i komplexa sammanhang med många aktörer, där du säkerställer struktur, framdrift och kvalitet. Du kommer självständigt representera kommunen i förekommande externa sammanhang, myndighetskontakter och regionala nätverk. Föredragningar och utbildningsinsatser är en naturlig del av rollen.
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant och flera års erfarenhet av arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du har mycket goda kunskaper om det svenska beredskapssystemet och olika aktörers roll och ansvar i totalförsvaret. Arbetet kräver goda kunskaper i Microsoft 365.
Har du erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och/eller politiskt styrd organisation är det meriterande, liksom tidigare erfarenheter av arbete med krisledning, befolkningsskydd och/eller säkerhetsskydd.
Som person är du analytisk och kan växla mellan ett strategiskt och ett operativt förhållningssätt beroende på uppgift och situation. Du är en lagspelare som både kan leda arbetsgrupper och vara en aktiv och engagerad deltagare. Vidare är du lösningsorienterad och gillar att jobba med flera uppgifter samtidigt. Du är självständig, strukturerad och bra på att planera och prioritera ditt eget arbete. Sist men inte minst brinner du för att stärka Sveriges totalförsvar!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ulrika Kumlien, enhetschef, 018-727 12 29.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12DIK, Erik Boman, 018-727 18 99Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
