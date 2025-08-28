Beredskapssamordnare till samhällsbyggnadskontoret
Norrköpings kommun / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2025-08-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker dig med initiativkraft som vill spela en nyckelroll i Norrköpings Kommuns beredskapsarbete med placering på samhällsbyggnadskontoret.
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga.
Enheten verksamhets- och ledningsstöd är en stödenhet som arbetar för att öka kontorets effektivitet och leveransförmåga. Genom bland annat intern kommunikation, verksamhetsutveckling, förvaltning och utveckling av våra digitala stöd samt övergripande kris- och beredskapsarbete bidrar vår enhet till att kontoret arbetar effektivt och enhetligt. Du välkomnas till en inkluderande grupp kollegor som bidrar till en härlig stämning och ett fint arbetsklimat.
Samhällsbyggnadskontoret har en bred verksamhet med ansvar för allt ifrån väghållning och reparation av spårvagnar till förvaltning av lokaler, nybyggnation och översiktsplanering. Detta medför att vi har många samhällsviktiga processer som måste fungera även under kris och i höjd beredskap. Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I en tid präglad av snabb förändring och ökande osäkerhet intensifierar kommunen sitt arbete med kris- och beredskapsfrågor. Det förändrade säkerhetsläget i Europa, har tydliggjort behovet av stärkt beredskap på kommunnivå. Samtidigt ser vi en ökning av klimatrelaterade kriser som ställer nya krav på kommunens krishantering och beredskapsförmåga. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet men det finns mycket kvar att göra. Som beredskapssamordnare håller du, tillsammans med ansvarig chef, ihop kontorets kris- och beredskapsarbete och har ett nära samarbete med Norrköpings kommuns trygghets- och säkerhetsavdelning.
Rollen är en utökning på enheten, och en del av satsningen inom kommunens beredskapsarbete. Det innebär att du har möjlighet att forma tjänsten tillsammans med närmsta chef. Du kommer främst att arbeta i frågor kopplade till civilt försvar och andra totalförsvarsfrågor, samt övriga delar som täcks inom civil beredskap. Du verkar för att identifiera, minimera och förbygga risker inom samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde
Du erbjuds en variation där dina uppgifter kommer omfattas av både strategisk och operativ karaktär. En naturlig del i arbetet är att bevaka lagkrav, omvärldsläge och kommunens styrning för beredskap, trygghet och säkerhet.
Vidare arbetar du med kontorets beredskapsplanering, genomförande, dokumentation och uppföljning för att säkerställa kontorets beredskapsförmåga. Du ansvarar för att driva kontorets arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner samt andra övergripande planer och strategier genom att bland annat genomföra workshops med verksamheten.
Utöver det ansvarar du för att självständigt driva, etablera och förvalta kontorets interna kris- och beredskapsnätverk samt arbeta med kommunikationsinsatser inom kontoret i syfte att kunskapshöja medarbetare inom området.
Vem är du?
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning med inriktning mot beredskapsarbete eller annan högskoleutbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap och erfarenhet av beredskapsarbete, kris- och krigsorganisation och risk- och sårbarhetsanalyser. Har du dessutom erfarenhet av beredskapsjuridik ser vi det som positivt.
Vi ser gärna att du har kunskap om det svenska krisberedskapssystemet. Då många av våra samhällsviktiga processer finns inom drift och underhåll av gata och allmän plats samt förvaltning av lokaler och fastigheter ser vi positivt på om du har en tidigare erfarenhet av arbete inom något av dessa områden.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där social, analytisk och pedagogisk förmåga är särskilt önskvärda. Du är en lugn och stabil person med god förmåga att se behov och möta människor där de är. Du har förmåga att fatta väl avvägda beslut utifrån rådande förutsättningar och tillgänglig information. Du är flexibel och har lätt för att ställa om ditt fokus när arbetet kräver det.
Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med stor drivkraft arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför kontoret.
Du har förmågan att engagera och trivs med att stå framför grupper och hålla presentationer och workshops. Du har goda kunskaper i svenska språket och en mycket god förmåga och vana att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, varför anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Körkort B är krav för tjänsten.
Information om tjänsten:
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tllsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, till viss del utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 22 september
Kontakt: Enhetschef Ylva Persson på, ylva.persson@norrkoping.se
alternativt rekryteringsspecialist Sara Persson på sara.persson@norrkoping.se
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479662