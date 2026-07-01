Beredskapssamordnare till Kungsörs kommun
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2026-07-01
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Vill du ha en bred och viktig roll där ditt arbete gör konkret skillnad? Vi söker nu en engagerad och strukturerad beredskapssamordnare som vill vara med och utveckla Kungsörs kommuns arbete inom krisberedskap och civilt försvar.
Som beredskapssamordnare hos oss blir du en viktig del av en liten säkerhetsenhet där personligt driv, ansvarstagande och samarbete är avgörande. Du får en tydlig egen roll och stora möjligheter att påverka hur kommunens beredskapsarbete utvecklas. Du arbetar nära kommunledning och verksamheter med korta beslutsvägar och delegerat ansvar. Din insats är av direkt betydelse för kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar, kriser och höjd beredskap.
Vi erbjuder en omväxlande och meningsfull roll i en mindre kommun där ditt arbete märks. Här finns möjlighet till distansarbete i den omfattning som verksamheten medger och efter överenskommelse med närmaste chef. Som medarbetare får du även tillgång till kommunens hälsoförmån med ett årligt bidrag för träning och hälsa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Uppdraget har ett verksamhetsnära fokus och en central roll i arbetet med att stärka kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar, fredstida krissituationer och höjd beredskap.
En huvuduppgift är att leda, samordna och utveckla kommunens kontinuitetshantering. Du stödjer verksamheterna i att identifiera kritiska beroenden och prioriterade verksamheter, analysera konsekvenser av avbrott samt ta fram och följa upp kontinuitetsplaner. Du samordnar också kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och bidrar till att identifierade brister omsätts i konkreta åtgärder, planer, utbildningar och övningar.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Följa utvecklingen av den föreslagna lagen om kommuners och regioners grundläggande beredskap inför kris och krig (LKRB), analysera vad kommande krav kan innebära för kommunen och stödja organisationens förberedelser
• Ta fram, uppdatera och följa upp kontinuitetsplaner, krisplaner, rutiner och andra styrande dokument
• Stödja verksamheterna i att identifiera samhällsviktig verksamhet, kritiska beroenden och prioriterade åtgärder
• Bidra till utvecklingen av kommunens krisorganisation och krisledningsförmåga
• Planera, genomföra och följa upp utbildningar, övningar och workshops
• Samverka med bland andra länsstyrelse, räddningstjänst, polis, region, närliggande kommuner och andra relevanta aktörer
• Utföra administrativa och samordnande uppgifter inom beredskaps- och säkerhetsområdet
Eftersom säkerhetsenheten är liten är rollen bred. Arbetsuppgifter kan därför även förekomma inom säkerhetsskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt lagen om skydd mot olyckor (LSO).Kvalifikationer
Vi söker dig som har en beredskapsinriktad utbildning på högskole- eller universitetsnivå, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant. Du ska ha förmåga att leda processer och grupper samt ta fram analyser, beslutsunderlag och olika typer av styrande dokument, exempelvis planer. Vidare har du förståelse för offentlig verksamhet och kommunens ansvar inom krisberedskap och civilt försvar. Du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom krisberedskap, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalys, säkerhet eller närliggande områden
• erfarenhet av att leda eller införa kontinuitetshantering i en organisation
• erfarenhet av kommunalt RSA-arbete
• kunskap om LEH och utvecklingen av den föreslagna LKRB
• kunskap om säkerhetsskydd
• erfarenhet av krisledning, utbildnings- och övningsverksamhet eller totalförsvarsplanering
• erfarenhet av ett liknande uppdrag i kommun, region, myndighet eller annan samhällsviktig verksamhet
Du ska kunna arbeta strukturerat och självständigt och ha förmåga att driva processer från analys till genomförande. Du ska kunna omsätta övergripande krav och komplexa frågor till begripliga och praktiskt användbara arbetssätt. Rollen innebär många kontakter med chefer, medarbetare och externa samverkansaktörer. Det kräver att du är kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad samt har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg med att leda arbetsgrupper, workshops, utbildningar och övningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av Kungsörs kommuns arbete för trygghet, säkerhet och beredskap!Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning genomförs före anställning och omfattar grundutredning, säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll. Godkänd säkerhetsprövning, liksom svenskt medborgarskap, är krav för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs Kommun
(org.nr 212000-2056)
Drottninggatan 34 (visa karta
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736 85 KUNGSÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Facklig företrädare
Vision Köping Kungsör visionkopingkungsor@fv.vision.se Jobbnummer
9986746