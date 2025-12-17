Beredskapssamordnare sökes till Partille kommun!
Partille kommun / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-12-17
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
I Partille kommun är beredskaps-, trygghets- och säkerhetsfrågor högt prioriterade.
Nu utökar vi vårt team och söker en ny medarbetare som vill vara med och driva den fortsatta utvecklingsresa vi har påbörjat. Vi söker en beredskapssamordnare med inriktning på krisberedskap för att komplettera och förstärka våra befintliga befattningar.
I rollen som beredskapssamordnare arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla Partille kommuns beredskapsarbete. Du kommer tillhöra kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen Centralt stöd och utveckling, som med sina specialistkunskaper ansvarar för att samordna, stödja och följa upp kommunövergripande processer. Fokus på dina arbetsuppgifter kommer vara att stärka kommunens beredskap i syfte att upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid extraordinära händelser. Du kommer att arbeta nära kollegor med ansvar för beredskap-, säkerhet- och brottsförebyggande arbete. Tillsammans driver och samordnar teamet kommunens långsiktiga arbete inom beredskap, trygghet och säkerhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat att:
- Driva och utveckla Partille kommuns krisberedskapsarbete
- Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser,
- Identifiera risker, föreslå åtgärder och följa upp förbättringar för att stärka kommunens robusthet
- Vara rådgivande till kommunledning, förvaltningsledningar och andra medarbetare under genomförandet av beredskapsarbetet
- Utveckla Partille kommuns arbete för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet bedrivs även vid extra ordinära händelser
- Planering och genomförande av utbildning och övning
- Ta fram kommunövergripande riktlinjer, rutiner och styrdokument
- Intern och extern samverkan.
- Projektledning av arbetsgrupper inom ditt arbetsområde
I ditt arbete kan du komma ingå i roll som tjänsteperson i beredskap samt kunna ingå i krisledningsstab. Vi söker dig med förmågan att driva, leda, initiera och ansvara för aktiviteter och projekt inom krisbereds- och säkerhetsarbete.
Arbetstiden är förlagd till dagtid men kvällar och helger kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom området och har relevant arbetslivserfarenhet. Även B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är särskilt meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av krisberedskapsarbete och säkerhetsskapande arbete. Det är även en fördel om du har arbetat inom kommunal verksamhet. Kunskap eller erfarenhet inom andra delar av säkerhetsområdet, såsom beredskapsfrågor, fysisk säkerhet eller informationssäkerhet, ses också som meriterande
Som person är du trygg, stabil och utåtriktad, med god förmåga att skapa och upprätthålla relationer. I din nära kontakt med våra verksamheter ger du råd och stöd i beredskapsfrågor. Du arbetar strukturerat och systematiskt och har en god problemlösningsförmåga. Du har en stark vilja att utvecklas och lära dig nytt. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att ingå i ett team där vi stöttar varandra. För att lyckas behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att samverka och involvera andra i pågående frågor. Du är pedagogisk och har erfarenhet av att utbilda och dela med dig av dina kunskaper. Dessutom uttrycker du dig väl i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket innebär att du då kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Urval sker löpande och Intervjuer planeras att påbörjas v.4 i januari.
Din nya arbetsplats
På kommunhuset i centrala Partille finner du kommunstyrelseförvaltningens avdelning för Centralt stöd och utveckling, som med sina specialistkompetenser ansvarar för att samordna, stödja och följa upp kommunövergripande processer. Avdelningen ansvarar bland annat för den politiska ärendeberedningen, dokumenthantering, arkivfrågor, juridiskt stöd, strategiska lednings- och hållbarhetsfrågor och, även för kommunens kris- och säkerhetsfrågor. Inom hela CSU arbetar 14 medarbetare som, trots olika och delvis disparata uppdrag, strävar efter att se verksamheten som en helhet och arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Arbetet sker i en tight och sammansvetsad grupp med hög kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Gruppen präglas av öppenhet, samarbete och en stark förmåga att snabbt hitta lösningar. Inom säkerhetsenheten, består den närmaste arbetsgruppen av tre personer: en beredskapssamordnare, en säkerhetssamordnare samt en utvecklingsstrateg med fokus på brottsförebyggande arbete.
Varför Partille?
Som anställd i Partille kommun erbjuds du trygga anställningsvillkor och flera attraktiva förmåner. Vi värnar om balans mellan arbete och privatliv och erbjuder därför möjlighet till flexibla arbetstider samt distansarbete när verksamheten tillåter.
Kommunen har tydliga mål, strukturer och en långsiktig inriktning för beredskapsarbetet, vilket ger goda förutsättningar att arbeta strategiskt, utveckla verksamheten och göra verklig skillnad. Här får du möjlighet att bidra till ett säkrare och mer robust samhälle, både idag och inför framtiden.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KSF, Centralt stöd & utv. Kontakt
Pär Hellsten - Kansli- och säkerhetschef 031-7921190 Jobbnummer
9648644