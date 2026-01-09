Beredskapssamordnare med sektorsansvar till Tillväxtverket i Stockholm
Tillväxtverket / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp Tillväxtverkets nya enhet för Sektor -och beredskapsansvar och samtidigt bidra till att stärka Sveriges totalförsvar i samverkan med myndigheter, näringsliv och internationella aktörer? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Tillväxtverket är sedan 22 juli 2025 beredskapsmyndighet med sektorsansvar för sektorn industri, byggande och handel.
Vi söker nu en, eventuellt flera, beredskapssamordnare till vår nya enhet Sektor -och beredskapsansvar. Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
I rollen ingår att bygga upp och stärka Tillväxtverkets organisation kopplat till totalförsvar och beredskap med särskilt fokus på sektorsansvaret. Du kommer att ingå i en verksamhet som ansvarar för att utveckla och genomföra myndighetens sektorsansvar och bidra till att utveckla strukturer, arbetssätt för rapportering, lägesbilder, förmågeskapande insatser inom sektorn och dess målgrupper. Att genomföra utbildningar och övningar internt och externt samt myndighetens operativa funktion ingår i verksamheten. Du tillsammans med övriga medarbetare på enheten kommer att samverka med andra myndigheter, andra relevanta aktörer inom sektorn, delar av näringslivet samt intern samverkan både på operativ- och ledningsnivå. I verksamheten ligger även internationella frågor inom enhetens ansvar. Myndighetens arbete med säkerhetsskydd ingår inte i denna tjänst.
Arbetet är i en formativ fas vilket gör att det finns stora möjligheter för dig, tillsammans med enheten, att påverka upplägg och genomförande för att stärka myndighetens roll inom sektorn, beredskapssystemet och ytterst totalförsvaret. Enheten planeras att omfatta ca 10 medarbetare med placering i Stockholm eller Östersund.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppgiften
• Erfarenhet av arbete i det svenska beredskapssystemet på nationell nivå
• Minst tre års erfarenhet av att ha arbetat på statlig myndighet
• Erfarenhet av och god förmåga att driva och leda projekt inom beredskapsområdet
• Goda kunskaper om offentlig förvaltning och styrning av den offentliga förvaltningen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska och engelska
Följande är meriterande:
• Utbildning inom totalförsvar, krishantering eller liknande genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/Myndigheten för civilt försvar eller Försvarshögskolan
• Erfarenhet av arbete i krisledningsorganisation
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad verksamhet och säkerhetsskyddsarbete
• Erfarenhet av frågor som berör näringsliv, civilt försvar och eller militärt försvar kopplat till beredskap
• Erfarenhet av privat- och offentlig samverkan inom ramen för beredskapsfrågor
• Erfarenhet från arbetet med sektorsansvar på statlig myndighet
Som person söker vi dig som är
Strategisk och resultatorienterad i ditt arbetssätt. Du är också en god kommunikatör, är lätt att samarbeta med och du har lätt för att upprätthålla goda relationer. Du är självgående och drivande i ditt arbete.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen
Sista ansökningsdag är den 27 januari 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta ställföreträdande generaldirektör Lars Wikström, tfn 08-681 6558. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Carola Gellborn, carola.gellborn@tillvaxtverket.se
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9676187