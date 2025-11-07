Beredskapssamordnare med inriktning på säkerhet
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi söker en beredskapssamordnare som tillsammans med ytterligare beredskapssamordnare och informationssäkerhetssamordnare ska arbeta med att bygga det civila försvaret i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Dessa kommuner har en gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion, vars främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och förmågestärkande inom säkerhets- och beredskapsområdet.
Den kommungemensamma funktionen ska arbeta utifrån nationellt etablerad metodik och vara ett drivande stöd för verksamheterna i respektive kommun. Vi expanderar nu och behöver stärka upp med ytterligare medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare ingår du i den kommunövergripande funktionen med anställning i Tomelilla kommun. Arbetet innebär uppgifter inom hela säkerhets- och beredskapsområdet men med huvudfokus på verksamhetsskydd och övergripande säkerhetsarbete. Rollen innefattar en stor del samverkan med interna och externa aktörer.
I uppdraget ingår bland annat uppgifter inom:
* Fysisk säkerhet och anläggningssäkerhet
* Personsäkerhet
* Säkerhetsskydd
* Eventsäkerhet
* Brandskyddsarbete
* Civil beredskapKvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten ska du ha en relevant högskole- och/eller universitetsutbildning samt goda kunskaper om relevant lagstiftning inklusive säkerhetsskydd.
För att klara av uppdraget behöver du erfarenhet av- och vitsord inom strategiskt säkerhetsarbete samt kunskaper/erfarenhet av riskbedömningar/riskhanteringar.
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta med samhällsskydd och beredskap
* God kunskap och erfarenhet av övning och övningsledning
* Arbete inom säkerhetsskydd
* Erfarenhet av offentlig förvaltning eller politiskt styrd organisation
* Kunskap om informationssäkerhet
Vi söker en modig person som trivs i en drivande roll och har starkt fokus på resultat. Rollen kräver förmåga att prioritera effektivt och skapa struktur i komplexa situationer. Det är viktigt att kunna behålla lugnet och agera metodiskt även vid akuta händelser.
En god kommunikativ och pedagogisk förmåga värdesätts, särskilt när det gäller att förklara processer och beslut (varför, vad, hur). Arbetet kräver också god administrativ skicklighet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och nätverk. Flexibilitet och förmåga att växla mellan strategiska och operativa uppgifter är en förutsättning.
God förmåga att uttrycka sig på svenska, både muntligt och skriftligt. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs innan beslut om anställning fattas. B-körkort är ett krav.
Du förväntas ta ansvar för sin kompetensutveckling i linje med verksamhetens behov. Det kan även bli aktuellt med tjänstgöring som tjänsteperson i beredskap.
