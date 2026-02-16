Beredskapssamordnare med inriktning klimatanpassning
2026-02-16
Har du ett genuint intresse för samhällets motståndskraft mot klimatförändringar? Vill du vara en del i utvecklingen av klimatanpassningen i Strängnäs kommun? Är du lyhörd, pedagogisk och har förmågan att entusiasmera, samarbeta och bygga goda relationer både inom såväl som utanför den kommunala organisationen? Då är detta en tjänst för dig!
Kommunens arbete med klimatanpassning sker i två parallella spår: dels genom att stärka och anpassa den befintliga bebyggelsen och våra verksamheter till ett förändrat klimat, dels genom att planera, utveckla och bygga nytt på ett sätt som inte skapar framtida risker. I det första spåret identifieras och hanteras redan existerande sårbarheter. I det andra spåret integreras klimatperspektivet från början i all ny planering för att förebygga risker och skapa robusta, hållbara livsmiljöer. Tillsammans säkerställer dessa två spår att kommunen både rustar dagens samhälle och bygger morgondagens stad på ett tryggt och långsiktigt sätt.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens övergripande arbete med att hantera kriser, oavsett hur de ser ut eller hur de uppstår. Som ett led i detta ska kommunen rustas för att möta de klimatförändringar som redan idag lämnar spår efter sig.
Tjänsten tillhör säkerhetsenheten, vilket innebär ett tydligt fokus på beredskapshöjande åtgärder för att möta framtidens klimathot. Säkerhetsenheten tillhör kommunstyrelsens Kansliavdelning och som beredskapssamordnare med inriktning klimatanpassning, kommer du arbeta på enheten tillsammans med sju andra personer. Säkerhetsenheten utgör ett strategiskt och operativt stöd för kommunens verksamheter inom säkerhet, informationssäkerhet och beredskap.
Rollen innebär ett tydligt samordningsansvar, där du binder samman strategiskt klimatanpassningsarbete med praktisk tillämpning i kommunens planering, investeringar och verksamheter.
I rollen som klimatanpassningssamordnare kommer du att ansvara för att utveckla och implementera strategier för att öka kommunens robusthet för att möta klimatförändringarna. Du kommer att arbeta med att identifiera risker och sårbarheter, skapa beredskapsplaner samt samordna insatser med olika aktörer för att säkerställa effektiv och hållbar klimatanpassning.
I rollen ingår bland annat följande:
* Ta fram kommunens klimatanpassningsplan.
* Säkerställa att klimatanpassning integreras i kommunens planerings- och beslutsprocesser, exempelvis i översiktsplanering, detaljplaner och större investeringsprojekt.
* Vara stöd till förvaltningar och bolag i frågor om klimatrisker kopplade till markanvändning, bebyggelse och teknisk infrastruktur.
* Bidra med klimatriskanalyser och anpassningsperspektiv i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen.
* Utveckla och implementera beredskapsplaner för att hantera klimatrelaterade hot.
* Samverka med interna och externa aktörer för att driva klimatanpassningsprojekt.
* Delta i policyutveckling och strategiarbete för klimatanpassning.
* Analysera data och trender för att informera beslut och strategier.
* Utbilda och informera kollegor och medborgare om klimatrisker och anpassningsåtgärder.
* Ta fram beslutsunderlag och utbildningsmaterial för såväl politik som förvaltningen.
Klimatanpassningsplanen gäller samtliga relevanta klimatutmaningar och ska säkerställa att det finns beredskapsplaner kopplade till de identifierade utmaningarna.
För att lyckas med uppdraget och trivas med uppgifterna ser vi att du har stort intresse och förståelse för klimatförändringar, deras effekter och anpassningsstrategier. Du kommer arbeta med riskanalys och utföra riskbedömningar kopplade till klimatrelaterade hot och sårbarheter. Uppdraget innebär en hög nivå frihet i hur det utformas och hur arbetstiden fördelas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant akademisk utbildning inom miljövetenskap, stadsplanering, hållbar utveckling, beredskap kopplat till klimatfrågor eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* tidigare arbetslivserfarenhet av att utveckla och implementera policyer och strategier som rör klimatanpassning.
* erfarenhet av att utveckla och implementera planer, gärna inom kommunal eller offentlig sektor.
* mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
* B-körkort
* tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
Det är starkt meriterande om du har kunskap/kompetens inom projektledning för att kunna driva klimatanpassningsinitiativ.
Förståelse och acceptans för hur politiskt styrda verksamheter fungerar är grunden för att du ska trivas och lyckas i det här arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund - utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Du är en flexibel, resultat- och utvecklingsinriktad analytisk person som har förmågan att se frågor i det större perspektivet. Som person är du trygg, lyhörd och en prestigelös med en god portion självinsikt och har förmågan att entusiasmera, samarbeta och bygga relationer både inom såväl som utanför den kommunala organisationen. Du kan arbeta både i team och självständigt när det krävs.
Du trivs med att både leda och delta i arbetsgrupper och du är pedagogisk, strategisk och strukturerad i ditt tillvägagångssätt. Du är driven och arbetar fokuserat mot uppsatta mål både på egen hand såväl som tillsammans med andra.
Du är skicklig på att arbeta med olika aktörer, inklusive myndigheter, företag och medborgare och förstår att en framgångsfaktor är att kunna anpassa budskap och kommunicera komplexa frågor på ett begripligt sätt utifrån vem som är mottagare.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer en säkerhetsprövning att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
